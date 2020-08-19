少子化問題嚴重，但桃園市受益社會福利佳、房價相對低，人口不斷增加，根據教育局統計，國小迎接蛇年和馬年新生，109學年度將有4937班、較去年增加35班，桃園區中山國小和復興區光華國小分別蟬聯人數最多和最少的學校，教育局已請各校調整校內空間，為開學準備。

教育局統計，109學年度人數最多的學校是中山國小，全校共有99班、總學生數2797人，蟬聯桃園市最大校；復興區光華國小全校總學生數為19人、為桃園最迷你的學校。

教育局指出，新學年度共有百吉國小等36所學校，學生人數未達百人，針對偏鄉小校所面臨的招生困境，將積極協助學校發展特色、縮短校際落差，推展各校創新教學及亮點計畫，增加生源。

像是大坑國小自108學年度開始實施「雙語創新教學試辦學校計畫」，引進1名外籍英語教師於體育、生活及國際教育課程進行雙語協同教學，應用數位科技規劃主題式跨域雙語課程，結合程式語言的學習，豐富的教學環境。石門國小擇研發創新教材教法「鰱悅石門，跳閱101」課程，榮獲教育部閱讀磐石獎肯定，落實跨領域在地化特色課程，並在各學科領域課程中帶入閱讀策略的元素。

教育局坦言，少子化衝擊勢必影響各校學生人數，所幸桃園重大建設與社會住宅陸續興建，加上就業機會增加，吸引外來人口遷入，生源逐漸穩定，目前八德等26所國小已達教育部編班人數標準，但教室空間不足無法增班的學校，教育局已核定總量管制，要求各校提早通知家長。

未來除將持續督導學校評估重劃學區的可行性外，也將針對偏遠及總量管制學校鄰近地區學校補助相關經費，協助學校改善校園軟硬體設施，增加市民生育意願、強化外縣市家庭入籍，抵禦少子化帶來的衝擊。

(中時 )