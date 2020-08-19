開南大學左投手余謙在今年中職選秀首輪第4順位被中信兄弟選中，目前還未簽約，被問到是否渴望在中職下半季就登板投球？他表示：「我不著急！一切要按自己的節奏走，不勉強，要先準備好才上場。」

中職選秀新人的簽約金紀錄是2002年興農牛隊「阿甘」蔡仲南的600萬元，余謙不諱言很想打破，就看有沒有機會。但他強調，「自己雖很期待破紀錄，心裡也有個想要的數目字，但還是不能好高騖遠，要專心在投球上。」

余謙說，進職棒一定會有壓力，第一步要先強化身體素質，才能表現得更好，所以這段時間一直不斷在訓練，尤其重訓更不能馬虎。

此外，文化大學外野手陳真在選秀第3輪被富邦悍將選中，雙方已經以簽約金330萬元、月薪9萬元及激勵獎金30萬元等條件，簽下約期1.5年的正式合約。

對此余謙表示，大學時期只有陳真從他手中擊出過全壘打，這點他永遠忘不了。進職棒後最想對決的也就是陳真，記得當時被轟全壘打的球是直球，所以一定要把球速練得更快，而控球也要更精準才行。

余謙今（19）日參加知名運動太陽眼鏡品牌的新產品發表會，只見他頂著一頭金色捲髮，戴上休閒帽，顯得悠閒而且時尚。一起參加發表會的還有運動名模林又立、鐵人三項名將謝昇諺等知名人士。

(中時 )