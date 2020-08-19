板樹體育館外人行道凹凸不平，行人易發生危險，葉元之邀集相關單位到場會勘。（葉元之辦公室提供／王揚傑新北傳真）

新北市板樹體育館外人行紅磚道長期凹凸不平，破損嚴重，影響行人走路安全，民眾向市議員葉元之反映，經召集會勘後，上個月新北市府已經將人行道暫時整平，但因未來該處將興建捷運樹林線，故計畫捷運工程完成後一併鋪上地磚。

位於板橋、樹林交界的板樹體育館，未來捷運樹林線將在此設站，除原有到運動場運動的民眾，勢必再帶來更多人潮，但體育館外人行道卻已長期損壞，造成深淺不一，路人行經容易發生危險，尤其是老人、小孩或行動不便者。

葉元之接獲民眾反映，上個月邀集相關單位到場會勘，發現凹凸不平或破損的地方，僅用水泥覆蓋填補，不但沒讓路面平整，而且非常不美觀，葉元之現場要求盡快施做改善工程，還給民眾安全通行的道路。

由於明年7月捷運樹林線將施工，為避免重整後又要打掉重鋪，浪費公帑，協調後決定第一階段先以混凝土將路面整平，先保障民眾行的安全，待明年捷運完工後，再重鋪地磚並美化，第一階段改善工程已於上個月底完工。

葉元之表示，目前人行道經重整後已無高低不一的情況，到此運動或散步的民眾不用再提心吊膽的走在人行道上。

(中時 )