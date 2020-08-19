埔里鎮福興溫泉區，遊客服務中心與農特產品展售區。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府為安置廬山溫泉業者，在埔里鎮開發福興溫泉區，第1期工程已經完工，並優先讓售給廬山溫泉區業者，包括廬山蜜月館等34家業者已完成抽籤選地，讓售總價近20億元；後續還有34筆土地，讓售金額約14億元，將可足夠支應開發費用。

因為泉質絕佳，而有「天下第一泉」之譽的廬山溫泉，經2008年風災重創，上游的母安山有位移之虞，恐怕危及廬山，因此政府在2012年公告廢止，原本人潮如織的廬山溫泉區，從此門前冷落車馬稀！

南投縣政府為安置廬山溫泉業者，舉債21億多元開發福興溫泉區；南投審計室和縣議員，則質疑讓售進度緩慢，恐怕會加重債務及利息負擔，影響縣府財政。

縣府表示，福興溫泉區開發案都按施工計畫進度進行，第1期已完工，第2期工程驗收後即可點交給管理單位。至於福興溫泉區段徵收土地專案讓售部分，原廬山溫泉區業者有40家提出申請，經審查有36家符合專案讓售資格，但有2家未繳保證金放棄資格；其他34家業者全部完成公開抽籤選地程序，總共專案讓售43筆土地，面積約10公頃，每坪價格6.5萬元到7.5萬元，讓售總價款19億9903萬7267元。

內政部將於8月26日就專案讓售舉行審議會議，核准後即可通知申購業者，在3個月內繳清土地價款，並辦理土地所有權移轉登記。

包括蜜月館、廬山園、碧綠大飯店等指標性大飯店，都準備下山了！蜜月館負責人楊石生表示，將投入2億多元購買土地，規畫興建頂級大飯店，希望天下第一泉風華，在福興溫泉重現。

(中時 )