「台灣好行」公車，依主題設計特色車廂。（廖志晃攝）

「台灣好行」公車，依景點主題設計特色車廂。（廖志晃攝）

「台灣好行」公車路線，水陸空3線齊發19日正式通車，遊客可以搭車到東埔泡溫泉、溪頭森林漫步，到清境觀賞星空；3條路線同步推出超值套票，沿線商家也提供各種優惠，此外，10月1日將在清境舉辦星空音樂會。

台灣好行3線齊發，昨天從集集火車站啟程，包括縣議員陳淑惠、謝明謀、蕭志全、王秋淑，集集鎮長陳紀衡、仁愛鄉代理鄉長王源鍾、南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇、台中監理所所長魏武盛，還有南投、彰化及員林客運代表也都到場。

副縣長陳正昇表示，縣府整合沿線觀光旅宿等資源，與業者合作推出優惠套票與方案，鼓勵遊客搭乘公共運輸工具暢遊南投，希望開拓新客源，振興沿線商機。

王源鍾表示，夏日炎炎，那裡涼快那裡去，而南投縣森林密布、海拔高，就是最清涼的地方，搭台灣好行不必開車，還可以欣賞美麗風景；陳紀衡則希望台灣好行公車，從高鐵烏日站發車延伸到集集，讓更多人暢遊南投。

縣府觀光處長陳志賢表示，縣府為改善縣內熱門觀光景區交通接駁，爭取台灣好行新增客運路線，並針對路線特色設計車廂，清境以星空為主題，東埔則以戶外溫泉為概念設計，溪頭以森呼吸概念打造，特色車廂各路線限量1輛，幸運搭乘的民眾，可拍照上傳至粉絲專頁「樂旅南投」專屬貼文，參與抽獎。

3條路線各自推出超值套票，東埔線套票可至水里蛇窯參觀，周邊店家消費折扣優惠；溪頭線結合高鐵推出超划算聯票，高鐵標準車廂對號座來回車75折，及溪頭線優惠價320元；清境線與清境農場合作，推出價值240元、600元的套票，可到清境農場看綿羊、觀星，8月20日起，購買清境套票就送一瓶乾洗手液。

因應清境線通車，縣府將於10月1日聯合仁愛鄉公所，在清境小瑞士花園舉辦星空音樂會，下午4點後免門票入園。

(中時 )