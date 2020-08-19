中國大陸在去年奪走中華民國在太平洋友邦吉里巴斯，被認為是大陸進一步壓縮我們外交空間的一步，也是大陸在太平洋地區影響力不斷上升的象徵。最近一張照片似乎過於形象的表現大陸的強勢地位，吉里巴斯的30名學童舖成「人體地毯」，而中國大陸的大使踏在學童身上走。這引起許多負面批評，不過吉里巴斯解釋，這是當地對於重要貴賓的歡迎方式。
衛報(The Guardian)報導，照片是今年3月，大陸駐吉里巴斯大使唐松到任時的畫面，當地安排了30名兒童趴在地上，讓唐松踩著他們身上走過去，而穿著傳統服裝的女接待員牽著唐松的手引導他來走。
美國太平洋5島嶼國防司令官帕納約圖( Constantine Panayiotou)在網上說：「太嚇人了！我完全無法想像什麼情況下，哪個國家的大使，竟然踏著孩子的背，真感謝中國大陸大使讓我們開眼界。」
澳洲國會議員戴夫·夏爾馬（Dave Sharma），也對此感到相當驚訝，表示從不知道太平洋有這種習俗。他曾在澳洲駐巴布亞紐幾內亞的前外交官。
澳洲太平洋辦公室負責人，布魯斯·考勒德（Bruce Cowled）說，他沒聽說有這種類似的儀式。
但是，許多吉里巴斯的議員指出，這種做法在群島上的許多島嶼上都有，是最盛情歡迎的表現。
議員阿德利·茲圖赫奇（Adlih Ztuhcs）在網上說：「這是我們島民尊重客人的表現，如果一個外國人嫁給一個家庭，男人會躺下來，作為一種歡迎的方式。至於女人，男人會把她扛在肩上走到目的地。所有人都享有相同的歡迎方式，這在婚禮和首次造訪中都可以看到。請不要偏見與曲解。」
澳洲國立大學，亞洲與太平洋學院的副教授卡特琳娜·蒂瓦（Katerina Teaiwa）博士說，儘管看起來像是對當地人的壓迫，但是馬拉基人(Marakei)用這些行為表現出熱情好客，而不是遭到征服的暗示。
眾所周知，太平洋群島的住民有許多特別的當地習俗，每個人都應對此保持謹慎，對習俗應更加尊重，島民應擁有文化自決權。
吉里巴斯曾是由3個群島組成的前英國殖民地，原本與世無爭，但是在美國與中大陸在太平洋對抗的時代，就變得具有重要的戰略意義。
去年，吉里巴斯總統馬毛（Taneti Maamau），決定中斷與中華民國17年的邦交，選擇重新承認中國大陸的地位，這令美國的擔憂更加活躍。
美國軍方擔心，吉里巴斯可能會同意中國大陸在該國最大島-聖誕節島建立軍用或民用的基地。對此，吉里巴斯表示，已經與一家中國大陸公司，合作在聖誕節島興建捕魚基礎設施，但是並沒有軍事基地的計畫。
(中時新聞網)
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