中國大陸在去年奪走中華民國在太平洋友邦吉里巴斯，被認為是大陸進一步壓縮我們外交空間的一步，也是大陸在太平洋地區影響力不斷上升的象徵。最近一張照片似乎過於形象的表現大陸的強勢地位，吉里巴斯的30名學童舖成「人體地毯」，而中國大陸的大使踏在學童身上走。這引起許多負面批評，不過吉里巴斯解釋，這是當地對於重要貴賓的歡迎方式。

衛報(The Guardian)報導，照片是今年3月，大陸駐吉里巴斯大使唐松到任時的畫面，當地安排了30名兒童趴在地上，讓唐松踩著他們身上走過去，而穿著傳統服裝的女接待員牽著唐松的手引導他來走。

I simply cannot imagine any scenario in which walking on the backs of children is acceptable behavior by an ambassador of any country (or any adult for that matter!) Yet here we are thanks to #China’s ambassador to Kiribati. https://t.co/HcJqfbaKzg — Constantine Panayiotou (@CP_Suva) August 16, 2020

美國太平洋5島嶼國防司令官帕納約圖( Constantine Panayiotou)在網上說：「太嚇人了！我完全無法想像什麼情況下，哪個國家的大使，竟然踏著孩子的背，真感謝中國大陸大使讓我們開眼界。」

Chinese Ambassador To Kiribati Pictured Walking Across The People? || TFC Filmnagar

澳洲國會議員戴夫·夏爾馬（Dave Sharma），也對此感到相當驚訝，表示從不知道太平洋有這種習俗。他曾在澳洲駐巴布亞紐幾內亞的前外交官。

澳洲太平洋辦公室負責人，布魯斯·考勒德（Bruce Cowled）說，他沒聽說有這種類似的儀式。

但是，許多吉里巴斯的議員指出，這種做法在群島上的許多島嶼上都有，是最盛情歡迎的表現。

議員阿德利·茲圖赫奇（Adlih Ztuhcs）在網上說：「這是我們島民尊重客人的表現，如果一個外國人嫁給一個家庭，男人會躺下來，作為一種歡迎的方式。至於女人，男人會把她扛在肩上走到目的地。所有人都享有相同的歡迎方式，這在婚禮和首次造訪中都可以看到。請不要偏見與曲解。」

Lots of chatter over 1st pic of traditional welcome for Chinese dignitary to #Kiribati; Hardly a peep about 2nd at past PIFS summit in Cook Is; 3rd Samoan siva; 4th Tongan Princess welcome... I don’t think we need to explain our customs, so let’s just say cultural context is key. pic.twitter.com/vEkkoGeP4K — Josephine Latu (@JoLatuSanft) August 17, 2020

澳洲國立大學，亞洲與太平洋學院的副教授卡特琳娜·蒂瓦（Katerina Teaiwa）博士說，儘管看起來像是對當地人的壓迫，但是馬拉基人(Marakei)用這些行為表現出熱情好客，而不是遭到征服的暗示。

眾所周知，太平洋群島的住民有許多特別的當地習俗，每個人都應對此保持謹慎，對習俗應更加尊重，島民應擁有文化自決權。

吉里巴斯曾是由3個群島組成的前英國殖民地，原本與世無爭，但是在美國與中大陸在太平洋對抗的時代，就變得具有重要的戰略意義。

去年，吉里巴斯總統馬毛（Taneti Maamau），決定中斷與中華民國17年的邦交，選擇重新承認中國大陸的地位，這令美國的擔憂更加活躍。

美國軍方擔心，吉里巴斯可能會同意中國大陸在該國最大島-聖誕節島建立軍用或民用的基地。對此，吉里巴斯表示，已經與一家中國大陸公司，合作在聖誕節島興建捕魚基礎設施，但是並沒有軍事基地的計畫。

(中時新聞網)