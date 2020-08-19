林書豪護照曝光。（圖／鍾小平提供）

內政部證實，球星林書豪將入籍中華民國籍，目前正由移民署辦理後續事宜，林書豪可能會以其在籃壇傑出表現，「高專人才」方式申辦來台定居。

內政部表示，核發護照為外交部權責。而針對林書豪的「無戶籍國民」部分，內政部則說，無戶籍國民取得護照後，可向內政部申請單（多）次入出境許可證，內政部將按規定辦理後核發。另無戶籍國民未來若提出居留／定居申請，內政部也同樣按規定協助辦理。

知情人士說，林書豪所需證件中，已取得無戶籍護照與入境許可證件，有可能9月入境，因其在國際籃壇傑出表現，可能符合高級專業人才要件，移民署將依規定提審查會審查後，協助林書豪在台定居設籍。

據《指傳媒》18日報導，回顧林書豪在大陸CBA的整體表現，優於在NBA時期表現，林書豪在CBA舞台上的價值相當高。如果他取得中華民國護照，便可和鄭志龍等人一樣以亞洲內援球員身分出賽CBA，下一季，林書豪所屬北京首鋼隊的整體戰鬥力可望提升，預期如李學林(前裕隆隊球員及中華隊國手)效力首鋼隊一樣，方便和美國外援球員搭配，爭奪CBA盟主。

(中時 )