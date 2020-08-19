南投60歲婦人，乳頭搔癢難耐，抓到破皮仍奇癢無比，症狀持續半年多，就醫檢查確診為少見的「柏哲氏症」，病理報告顯示為第0期乳癌；另一名婦人經朋友勸說參與篩檢，結果竟發現惡性乳房腫瘤，手術切除後慶幸即早發現！

支援南投醫院的旗山醫院副院長陳明智指出，柏哲氏症表徵為乳房周圍皮膚，尤其是乳頭乳暈處搔癢、潰爛、脫屑等症狀，容易誤以為是溼疹等皮膚疾病。門診時醫師先以穿刺針進行組織切片診斷，確認後安排手術，檢體也直接送病理科檢驗，並回覆病理報告，讓開刀醫師判斷需切除病灶的範圍，將惡性腫瘤切除乾淨，後續以藥物治療，降低乳癌復發機率。

64歲黃姓婦人，已有多年沒有接受乳癌篩檢，但因好朋友積極勸說，一起到南投醫院乳房外科門診，結果竟然檢查出惡性腫瘤，手術治療後，她感謝醫療團隊，還有好友的熱心與鼓勵，才能夠早期發現即早治療。

南投醫院特別邀請乳房外科專家、中英醫療體系總院長林水龍到院，會同南投醫院乳房外科醫療團隊，以乳外切片儀器麥瑪通系統，利用針頭及真空抽吸系統切片取樣，並搭配超音波及立體定位，將腫瘤精確切除。

南投醫院院長洪弘昌表示，該院重視癌症治療，陸續購置精密檢查儀器，並與台大醫院、三軍總醫院、中山附醫等醫學中心合作，提升醫療品質，癌症患者從篩檢、診斷、手術及治療都可以在南投醫院進行，讓鄉親把握黃金治療時機，無需奔波至外地。

(中時 )