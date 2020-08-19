美國經濟持續受到疫情重創，國會在新刺激方案問題上仍然陷於僵持，可美國股市收盤又創下新高紀錄。

雖然說可能是投資者沒有消化令多數美國家庭承壓的任何壞消息，但美股已經復甦、甚至可能繼續攀升，背後還是有幾個重要原因。

標普500指數週二收報3,389.78點，超越2月19日以來收盤高位3,386.15，確認美股史上最短命的熊市就此落幕。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示：「老百姓過日子是看眼下情況，而華爾街看的是明天，貨幣與財政刺激政策不斷大量推出...對各家藥廠疫苗接近問世的信心也不斷在上升。」

聯準會承諾採取3兆美元的史無前例的貨幣支持措施，甚至購買公司債，刺激風險資產反彈。很多投資者跟隨聯準會的做法時反覆念叨「不要與聯準會作對」的鐵律。

美國國會的財政救助舉措協助了聯準會復甦經濟的努力，並進一步激勵投資者，很多公司第二季業績勝過預期也起到了同樣的作用。

與此同時，聯準會在可預見的未來將維持低利率和實行刺激的預期，導致一些公債收益率降至紀錄低點，推動資金進入股市。

LPL Financial股票策略師Jeff Buchbinder表示：「金融體系有大量資金在流動，其中很多資金在股市安家。」

儘管受防疫封鎖舉措影響，美國第二季經濟遭受大蕭條以來最嚴重打擊，但一些市場人士已在反映對復甦速度相對較快的預期，正如花旗經濟驚喜指數跳升所體現的那樣。

在美股大漲後，投資者正在權衡迫在眉睫的風險，比如即將進行的美國總統大選，一些投資者擔心出現有爭議的結果，這將給整個市場帶來波動。

估值仍是一個隱憂。標普500指數目前遠期本益比為24.5倍，上一次達到這一水準還是20年前互聯網泡沫時期。一些人擔心疫情及其對經濟增長的影響仍有太多不確定性，難以證明這些估值的合理性。

Nuveen資深投資組合經理Bob Doll寫道：「許多可能的好消息已經被市場消化，估值開始顯得過高了。」

與此同時，投資者蜂擁買入已在標普500指數中佔據主導地位的科技和互聯網類股，市場愈發擔憂如果投資者決定拋售所有持倉，標普500指數很可能會急劇逆轉走勢。

微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet Inc和臉書，這五隻股票就佔到標普500指數整體市值的22%還多。上個月，美國銀行全球研究部(BofA Global Research)的一項調查顯示，74%的基金經理表示，持有科技股是市場上「最擁擠的交易」。

此番驚人漲勢推動一些此前看空股市的基金經理變得更加看多，Guggenheim的Scott Minerd等基金經理預測，在11月3日總統大選之後，無論誰獲勝，股市都將繼續上漲。

DoubleLine的岡拉克是為數不多仍持看跌觀點的知名基金經理之一，他在7月底對路透表示，由幾家大型科技公司引領的股市上漲是「典型的熊市反彈」。

更多樂觀的投資者表示，科技相關類股在指數中的權重不斷上升。科技和通信類股在標普500指數市值中佔到約40%的權重，它們的獲利也佔到類似比例。

LPL Financial的Buchbinder稱，科技類股看起來愈發具有吸引力，因為債市收益率處於歷史低位，限制了未來的可能回報。儘管第二季科技類股飆升勢頭本季度有所放緩，但該類股表現繼續強於大盤。他說：「上漲股和下跌股之間的差距拉大，強者愈強。」

(中時新聞網)