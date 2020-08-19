美國共和黨掌控的聯邦參議院，18日公布近千頁的「通俄門」最終調查報告。內容揭露，俄羅斯總統普丁親自授意駭客入侵民主黨的電腦，還聯合川普前任競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）、政治揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）等，協助川普在上屆大選後入主白宮。

路透報導，根據這份長達966頁的報告，在俄方為川普「助選」的過程中，維基解密扮演不可或缺的角色。該網站很可能明知其行為將幫助俄國情報部門，但仍決定在選前1周公開民主黨總統候選人、前國務卿希拉蕊的數千封電郵，嚴重打擊民主黨選情。

報告內容指出，俄羅斯總統普丁也曾親自下令，讓莫斯科駭客入侵民主黨及相關組織電腦，目的是尋找希拉蕊的「黑資料」。

至於去年遭判詐欺罪、6月又遭川普撤換的曼納福特，報告指出，選前、期間及選後他都與俄國情治官員克里姆尼克（Konstantin Kilimnik）、工業大亨德里帕斯卡（Oleg Deripaska）過從甚密，曼氏「不僅有高層情資管道，也願意和與俄羅斯情報部門有密切聯繫者分享訊息…這對美國的反情報工作構成嚴重威脅」。他甚至把川普競選辦公室的競選策略與民調數據，交給克里姆尼克。

報告也提到，2016年川普女婿庫許納、長子小川普以及曼納福特，曾在川普大樓與2名俄方人員會晤。當時《紐約時報》踢爆，小川普密會俄羅斯女律師維塞尼茨卡雅（Natalia Veselnitskaya），以獲取希拉蕊的負面情資。

川普將在11月3日的大選中，對決民主黨對手拜登，這份報告是否將造成影響，尚待觀察。《紐約時報》分析，報告證明「俄國政府確實干預了美國大選，協助川普入主白宮。俄國情報單位認定，川普競選總部成員比較容易操縱，川普身邊的某些幕僚也很積極地想獲得敵人──即俄國的協助」。這份報告最終雖未得到「川普與俄羅斯政府串謀」的結論，因此共和黨始終堅稱川普與莫斯科「沒有勾結」，但報告確實顯示，川普競選團隊與俄方有密切來往。

(中時 )