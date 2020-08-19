今天（19日）是農曆七月鬼門開，台南六甲地區6小時內就發生一連4起有感地震，密集程度「前所未見」。這「門」是要開幾次啊？對此現象，氣象局地震測報中心則表示，地震主因應為該地區岩層較為破碎導致。不過這一天連4震也讓奇美重症醫師陳志金驚呼：「這『門』是要開幾次啊？」

地牛翻身！台南六甲今從早上8點33分至下午14點21分間，發生3次規模4以上、1次3.8地震，地震深度均在10-11公里之間，共4起有感地震，讓不少台南人被連續地震嚇得議論紛紛。

地震測報中心課長邱俊達表示，這在該地歷史地震資料來看非常少見，推測連續地震主因是該地區岩層較為破碎，受到力的影響就會有連續性地震發生機率。不過也提及，震度4級或以下地震要致災機率不高，民眾可放心。

另外，台南奇美醫院重症加護醫師陳志金也在臉書上表示，有被這連4震嚇到，更直接從電梯裡逃出來！在鬼門開第1天就發生罕見連4震，更讓不禁直呼「這『門』是要開幾次啊？傾巢而出，這麼驚天動地！」

(中時新聞網)