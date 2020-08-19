台南市和緯路五段延伸工程今天開工動土。(曹婷婷攝)

剩最後一哩路打通任督二脈！為提供安平區觀光車潮更便捷行車路網，並解決安平舊城區交通壅塞，台南市和緯路五段延伸工程今天開工動土，台南市長黃偉哲期待和緯路打通後，路網更趨完整，不但可分擔安平舊城區車流、使得附近交通更便捷，也可帶動安平區、中西區、北區等整體經濟及觀光發展。

黃偉哲表示，非常感謝中央營建署及各位立委，還有地方市議員的支持協助，讓和緯路剩的最後一哩路、差的臨門一腳能完整，如同打通任督二脈，讓當地交通功能更為暢通，暢行和緯路不用再90度轉彎，早日讓安平區、中西區、北區市民朋友實際受惠，促進更便捷的生活環境。

中西區和緯路五段延伸工程對區域交通、經濟環境有重大影響。工務局長蘇金安表示，和緯路是北區、中西區通往安平區重要道路，交通量頻繁，全長約5.4公里，東起北區北門路，往西銜接華平路共約4.4公里，已依序完成開闢，投入經費將近25億元，僅剩往西延伸至安平地區最後一哩路尚未打通。

為紓解安平舊城區因觀光人潮不斷攀升所帶來的交通壅塞問題，南市府極力爭取闢建，獲中央核定補助3.5億元經費（其中用地費1.5億元、工程費2億元），開闢和緯路延伸道路長度約1公里、寬度30公尺。

工務局指出，和緯路五段新闢延伸道路東起華平路，西至民權路四段，開闢後往東可連接中華北路進入北區或往南接中西區、安平區；往西可進入安平觀光地區、通四草大橋往安南區，預計111年底可完工通車，屆時安平區及中西區交通路網更趨完整，將大幅改善現況車流壅塞，提供市民更優質道路交通運輸服務。

(中時 )