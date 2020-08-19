最新航拍！水退了，樂山大佛腳趾露出來了

近日因暴雨引發四川洪水災情深受各界矚目，其中樂山大佛昨日出現70年來首次淹至腳趾，更引發未來可能出現超級洪水的擔憂。所幸19日早晨樂山大佛腳下的岷江水位已緩慢回降，大佛露出腳趾及座下平臺，四川民眾與關切災情的網民紛紛在網上歡呼「水退了！大佛露出腳趾」。

據四川樂山市官方微博報導，8月19日8時30分，從航拍視頻顯示，樂山大佛的腳趾已重新露出水面，水位退至佛腳平台以下，一江之隔的鳳洲島水位也已退下。

陸媒爭相報導指出，江水夜裡緩慢下降，到上午9時多，已經從大佛腳趾消退，水位降至佛腳平台約2米以下。

報導說，四川前後下了一整周的暴雨，各地江水暴漲，位於岷江、青衣江、大渡河交匯的樂山市洪峰匯聚，18日知名古蹟樂山大佛腳下江水暴漲，出現1949年以來佛像首次被淹至腳趾的景象，引發各界對後續洪水可能造成嚴重災情的擔憂。

陸媒指出，目前長江第5號洪水、嘉陵江2號洪水陸續通過重慶主城中心城區，兩江過境洪水仍在上漲，重慶中心城區各網站水位均已超過保證水位。

網民見到樂山大佛腳下洪水退去，擔憂的情緒也稍見緩解，紛紛開起玩笑模仿大佛說話：「我就洗個腳，放心啦！」許多網民仍擔憂後續可能還有災情，但至少眼前情況已略緩解，相對安全了些。在歷經疫情的衝擊後，再接上洪水，確實讓人心理不安，希望此後國泰民安、風調雨順。

(中時新聞網)