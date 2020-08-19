「八卦山大佛風景區」是彰化知名景點，近日也推出七夕鵲橋燈海，吸引不少民眾參與。不過就有一名女網友表示，自己想和男友一起去參加，但是卻被媽媽極力勸阻，「未婚男女不要約去八卦山」，全因流傳已久的都市傳說，去八卦山的情侶最後都會以分手收場。不過底下就有網友現身打臉，「根本是屁！我去了無數次！還是栽在老婆手上！」

女網友原打算和男朋友去八卦山約會，卻遭到媽媽極力勸阻。(圖擷取自爆怨公社)

原PO昨(18)日在臉書社團《爆怨公社》上表示，她和家人提到最近想和男友去八卦山約會走走，沒想到媽媽立刻傳來訊息告訴她，千萬不要去八卦山約會，因為八卦山有個傳說，只要是情侶一起去最後就會分手。於是原PO也打消這個念頭，接著表示，「以前和某兩任男朋友到八卦山走走，最後結局都還是分手，到底是巧合呢？還是八卦山的安排？」她說為了往後的幸福，就當寧可信其有不可信其無。

不過許多網友也在貼文底下留言自己的親身經歷，和另一半一起去八卦山後，感情一樣很順遂，「 跟老公交往時去過了，在一起十年，生了兩寶」、「交往5年常去八卦山，還穩穩的」、「剛在一起幾個月就跑去八卦山約會，交往7年後結婚了。」、「會分手就是會分手啦！幹嘛那麼迷信呢？」、「心理作用。」

更有網有幽默回覆，「真的嗎？那我帶我老婆去」、「交往的時候一直不敢去，結婚後一直超想去」、「想分手的情侶可以相約去八卦山約會了」、「八卦山是無辜的。」

(中時新聞網)