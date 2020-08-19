一個國際研究團隊分析丹麥格陵蘭島近30年來冰帽融化的狀況，結果發現，如果氣候變暖維持當前速度，該島的冰帽將持續融化，並在2100年左右造成全球海平面上升至少10公分。

新華社報導，這項研究針對1981年至2019年間，格陵蘭島的地表溫度變化與冰帽品質變化進行分析，並基於上述模型計算出格陵蘭島冰帽融化對全球海平面上升的影響。

研究發現，從1991至2019年間，格陵蘭沿海地區的氣溫顯著升高，冬季平均升高攝氏（下同）4.4度，夏季平均升高1.7度。計算模型顯示，格陵蘭島地區夏季氣溫每升高1度，就會造成每年910億噸的冰帽表面品質流失和1160億噸冰帽整體品質流失。

丹麥氣象研究所的莫特拉姆表示，如果暖化維持當前速率，全球氣溫將在2100年上升4到6.6度，按上述模型推算，「氣溫上升造成的格陵蘭島冰帽融化和表面品質流失，將直接導致2100年全球海平面上升10至12.5公分」。

研究人員認為，如果格陵蘭島冰帽全部融化，將導致全球海平面上升7米。相關研究報告已發布在英國《國際氣候學雜誌》上。

丹麥氣象研究所的卡佩倫說：「這反映出極地地區在氣候變化中的脆弱性。我們必須在限制全球變暖方面有所作為，如果我們遵守《巴黎協議》的減排目標，格陵蘭島變暖趨勢也將得到控制」。

2015年12月通過的《巴黎氣候協議》提出，各方將加強應對氣候變化威脅，把全球平均氣溫升幅控制在較工業化前水平的2度之內，並為把升溫控制在1.5攝度之內而努力。

(中時 )