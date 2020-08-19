測試介面方案業者中華精測（6510）參加自動化展，因應新冠肺炎後疫情時代來臨，今年大會以智慧製造為主軸，積極推動無人工廠的概念，精測以自家成功的智慧製造實績為範本首次登場參展。

精測在今年展示目前已成功落地達到完整人機協作的智慧製造暨智慧環保解決方案，包括有自有的人工智慧物聯網（AIoT）感測器、人工智慧（AI）及邊緣運算系統、以及智慧管理平台等，除了呈現出精測虛實整合研發製造實力，亦為實踐未來無人工廠立下基石。

精測展出的AI智慧製造解決方案，提供各項設備智慧化落地改造方案，包括有結合MES系統與RFID，可自動帶入生產參數，並透過自行開發的邊緣運算系統內嵌AI演算法，串接各種介面應用進行數據資料採集，偵測設備與生產參數的異常（SPC/FDC），並可進行即時分析數據，達到即時優化與預測生產結果，進而回控設備確保生產品質。

事實上，精測為打造真正的AI智慧工廠，耗時五年在廠內關鍵生產線上佈建逾千個感測器，並針對自家產線需求開發出線上型高精度化學液AIoT感測器，可進行即時分析各種化學藥液金屬離子、有機、無機化合物的濃度，除了可用於精測所屬的半導體測試、PCB產業之外，對光電、化工、檢測、環工、製藥、食品以及造紙等產業亦具備整合物聯網與智動化技術的應用價值。

為此，精測推出多項AIoT感測器儀器並開始對外銷售，包括有，分光光度計、電極量測系統、雷射光度計、電極滴定系統、自動添加系統、多合一光度滴定儀等。

(工商 )