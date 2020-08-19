35歲傑尼斯偶像山下智久，日前遭《週刊文春》驚爆醜聞，指他不僅與年僅17歲的未成年混血女模愛子喝酒聚會，兩人還續攤去酒店開房，待了快8小時之久惹爭議。而身為聚會成員之一的龜梨和也，今(19日)為新片宣傳時，也特地為此公開道歉了！
山下智久被踢爆與未成年女模愛子喝酒聚會，兩人事後還跑去酒店開房續攤，雖然事後山下智久與也有參與聚會的好友龜梨和也，都表示不知道愛子還未成年，但仍遭傑尼斯事務所懲處，山下智久被暫時停止活動，龜梨和也則是被嚴厲警告，工作照常進行。
被嚴重警告的龜梨和也，今日身穿浴衣為新片上節目宣傳時，也不忘藉此機會向公開道歉，「感謝大家今天到來現場。首先，對於前幾天的報導給很多人帶來了困擾和擔心，我由衷地表示歉意。」隨後深深一鞠躬致歉。
而龜梨和也此舉也引發網友深深同情，紛紛為他叫屈，「問題是山下智久出事憑什麼龜梨和也道歉」、「龜梨真慘，和你沒什麼關係的」、「山下智久那個縮頭烏龜躲哪去了？」。
(中時新聞網)
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