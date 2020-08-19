藍委舉行公聽會，質疑明年總預算未編育兒津貼增至5000元預算，蔡總統承諾的政見跳票。政務委員林萬億晚間表示，尚未編列預算是因整體規劃需考量津貼、學費及托育補助的互動關係，避免互相干擾；育兒津貼調整會分階段進行，一定會在總統4年任期內完成。

對於藍委今天提出質疑，林萬億受訪時說，「哪有政見跳票」，蔡總統說4年內育兒津貼從2500元調高到5000元，現在520才過幾個月，沒有什麼跳票的問題；蔡總統從頭到尾都沒有說明年元旦就要兌現，上網查都可以找到資料，絕對是未來4年總統任期內會完成的。

林萬億並對幼教團體解釋，政策需要逐步漸進規劃，政府目前對此已有詳細的規劃。當時在擬定政策時，是考量到育兒津貼跟學費補助及托育補助間的互動關係，希望政策執行時達到最佳的效果，避免互相干擾，所以才做了詳細的規劃，蔡總統的政見4年內一定可以實現。

林萬億說，規劃完成後會逐步反映在預算上，也會分階段進行；至於如何分階段進行，林萬億說，詳細執行面的做法，將由相關部會對外說明。

(中時 )