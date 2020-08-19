傳承166年的2020庚子雞籠中元祭活動已正式展開，今年由主普聯姓會之白、童二姓值東，雖然因為疫情影響，放水燈當日取消邀請表演隊伍，更也沒有往年各姓宗親會遊行隊伍等活動，但主辦單位仍於19日開龕門的當天晚上，在海洋廣場舉辦「開燈儀式」及今年中元祭唯一的一場藝文表演活動。

今年中元祭活動由主普聯姓會白、童二姓值東及童主任委員精心策畫，表演節目則為銘傳國中校長許文璋設計，現場有豐富多元的傳統音樂，並由基隆各學校學生擔綱出演，開場節目更因基隆地檢署柯檢察長大力支持，將以鼓聲敲響本次中元祭，作為精彩開場演出。

演出以基隆犯罪被害人保護協會基隆分會的「以心聲鼓團」以震撼太鼓開場，接著迎來音樂家姜均的「笙獨奏」，緊接著登場的銘傳國中、東信國小國樂合奏，莊敬高職更帶來活力熱舞，壓軸的還有銘傳管樂社及銘傳弦樂團的演出，精采表演不斷，帶給現場民眾一場具備視覺及聽覺的熱鬧饗宴。

童姓宗親會童理事長表示，這次開燈夜藝文表演有許多專業水準的演出，而現場也有許多民眾共襄盛舉，希望大家都可以透過好聽的音樂及多元的表演，熱鬧一整個晚上。

(中時 )