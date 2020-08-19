台中新興重劃區如單元12、北屯機廠捷運特區等，隨著地價持續攀升，區域房價也跟著水漲船高！部分建商眼看新興重劃區每坪單價上看3字頭，紛紛重返成熟市區覓地推案、均傳出銷售佳績。

其中，台中市北屯區新建案、鼎元開發建設的「昌平京樺」，基地鄰近太原路、崇德路、北屯路等精華路段，周邊生活機能完善，產品規畫27～36坪、2～3房，含2戶店面總戶數60戶，總銷金額約7億元。由於地點佳、產品符合區域市場需求，目前已熱銷突破七成，已購客戶包括建築師、醫師、老師等專業人士。

目前正值暑假期間，同時是疫情後的新生活階段，「昌平京樺」案為挺藝文產業，特別為創作此案視覺的新銳插畫家-李信宏舉辦「昇華」插畫與設計個展，吸引許多年輕族群前來觀展。

插畫家李信宏溫暖而細膩的筆觸，多次與國美館、潮流音樂等合作，創作出許多當代插畫與療癒風格的作品。本次個展「昇華」的理念，是傳達新與舊的相融與邁進，從生活的成長到都市的轉變，都應該保留過往的精華，昇華向前。

如同北屯市區，因早年發展成熟，現今仍保留許多充滿歲月風華的都市樣貌，例如「一德洋樓」古蹟等人文建築，待台中捷運綠線年底通車，週邊新建設與工商產業的興盛，指日可待，也是一種必然的跳躍與昇華。

「昌平京樺」」建案就位於北屯區一德洋樓旁，推出2至3房產品、強調戶戶擁雙衛浴；且面對1.6萬坪綠地公園為鄰，週邊四大商圈生活機能完善；相較於鄰近昌平路商圈、11期重劃區的房價，每坪已破35萬元以上，「昌平京樺」每坪單價29萬～32萬元更顯得親民。

而「昌平京樺」鄰近太原路、崇德路、北屯路等精華路段，吸引不少首購、換屋族群的青睞。這次與插畫家合作，用溫暖的畫面，帶領客戶走讀北屯區，認識北屯的人文之美，在迎接新的捷運時代，一同體驗北屯昇華的美好。

(工商 )