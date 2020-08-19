台達電IA業績在疫情肆虐下意外拉出長紅，為了迎接下半年的電子業旺季，台達電在自動化大展中首度展出已獲包括國巨在內的被動元件大廠採用的AI光學檢測儀。台達電機電事業群總經理劉佳容表示，目前來自口罩機、呼吸器業者的IA訂單已經回復正常，不過來自電商物流、電子業的需求穩定，將成為台達電下半年IA的成長動能。

台北國際自動化大展成為疫情後台灣第一個成功如期舉辦的實體展覽，與去年台達電著重在民生輕工業應用不同，台達電在今年的展覽中，展出以智慧製造解決方案為主題，不僅展出機械設備製造業的整合式製造營運管理系統，起初為了滿足台達電旗下被動元件業者乾坤的需求，而開發AI六面檢測機也首度亮相，並開始銷售給國內外被動元件業者。

台達電表示，以0603大小的被動元件為例，這台AI六面檢測儀一分鐘可以檢查8,000顆以上的被動元件，並可自動分類為良品、不良品與需要二次檢測三類，被動元件越小顆，可以檢查、分類的速度就越快，比較大的電容也可以透過磁力，讓電容「站著」接受AI四面光學檢測，這套結合AI光學檢測與自動化的設備，已經順利打入包括國巨在內的被動元件大廠，台達電也在今年的展覽中展出電子業專用打磨機器人。

劉佳容表示，上半年台達電IA設備不僅備受口罩機、呼吸器業者歡迎，疫情讓電商更受歡迎，物流需求大增，台達電在物流的IA解決方案如控制、驅動設備，都賣得很好，由於全球疫情仍盛，以外銷為主的客戶經營比較困難，但是以內需為主的客戶還是好的，加上目前局勢比較確定了，包括智慧製造設備的資本財投資重新動起來，這幾個月台達電看到新的訂單進來。

他進一步表示，下半年除了物流業對IA的需求穩定成長之外，電子電工、面板等產業也相對好，相較之下，大量應用在汽車產業的工具機、射出成型機可能不太好，因為汽車需求仍處於低潮。

(工商 )