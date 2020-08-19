經濟部今發布國內製造業第二季產值，金額2.9兆，年減11.39％，不管是產值或年增率，都創下4年來新低。除資通電子產業外，七大傳產業全部衰退，尤其石油業比起去年重跌超過5成，化學原材料與紡織業也衰退3成以上。

不過經濟部樂觀看第三季，經濟部統計處副處長黃偉傑雖不確定是否能夠正成長，但認為疫情帶動的遠距商機仍在，下半年也有消費性電子新品推出、5G通訊熱銷，半導體、資訊依舊看旺。傳產則受到近期原油價格慢慢回升，雖可能無法立刻正成長，但減幅都可望縮小。

第二季製造業產值2兆9442億元，較上年同季減少11.39％，是繼2016年第一季2.8兆、負13.38％後，最差表現，也是連續6季負成長。

黃偉傑說明，受COVID-19疫情衝擊，除了國內半導體高階製程接單活絡，因國際需求下滑，國際原物料價格較上年同期大幅滑落，傳統產業整體表現都疲弱。

攤開製造業九大主要行業別，僅電子零組件業與電腦電子(光學)業兩大類產值年增10.9％、7.64％。前者因積體電路業增幅2成4，連續2季二位數正成長，後者因肺炎疫情推升遠端服務，相關設備接單活絡是連續9季正成長。

傳統產業是慘悽悽，石油及煤製品業、化學原材料、紡織業各比去年同季大跌56％、33％、34％。其他基本金屬業、金屬製品業、機械設備業、汽車及零件業也年減1到2成多，無一見紅。

黃偉傑指出，製造業產值衰退，會衝擊廠商毛利、營業利益，也就是影響獲利。但因成本可能也降，實際金額還是要看最後財報。不過6月工業生產指數窗歷史新高，表示出貨量是好的，只是價格受農工原料下跌不好。

(中時 )