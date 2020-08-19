1名17歲少年，某日洗澡時發現自己的陰莖有硬塊，既震驚又擔憂，認為自己可能長了腫瘤，一連數日都食不知味、心情鬱悶，就醫後醫師告訴他：「你這是包皮積滿了汙垢！」頓時雖然放下心中大石，但同時也感到有些難為情，很想挖個洞鑽進去。

義大大昌醫院泌尿科主任黃景榆表示，上述少年前來求診時，一臉沉重地自訴，陰莖前端摸起來硬硬的，懷疑自己可能長了腫瘤。經檢查之後，發現他的包皮開口很小，無法翻開清洗，累積了多年的汙垢、尿液等，竟在包皮內形成結石。

黃景榆主任進一步說明，許多家長在男寶寶出生時，就有是否要割包皮的疑問，以現代醫學觀念來說，並不建議嬰幼兒或小學生做包皮手術，除了局部麻醉容易使幼兒產生恐懼之外，主因是怕太早手術，日後長大會發生包皮過短或過緊，而失去包皮保護龜頭的作用。因此建議男生在14、15歲發育完成、陰莖大小定型之後，再進行包皮手術較為妥當。

黃景榆主任指出，兒童時期若有包皮過長的現象，通常適度翻開用清水洗即可，切勿過度清洗以免造成紅腫。兒童若因包皮過長或包皮開口過小難以清潔，導致包皮感染，臨床上會先給予適量的類固醇藥膏，除了具消炎效果，類固醇也會使包皮變薄，較容易翻開清洗，不一定要手術。

至於男生過了青春期若還有包莖問題，則建議進行包皮手術，除了包皮會影響陰莖外觀外，也容易藏汙納垢，因此割包皮可避免病毒或細菌感染，也能降低罹患性病的機率。傳統割包皮手術，是以手術刀切除1圈多餘的包皮後，再進行縫合，手術時間約40分鐘，縫線約2至3周會自動脫落。由於傷口大，出血量也較多，術後患者會感到疼痛，照護需特別小心。

新式的微創包皮環切術（俗稱包皮槍手術），可同時進行切割包皮與縫合傷口，縫合處是使用像釘書機一般的金屬縫合釘，因此傷口較平整、幾乎不出血，手術時間大幅縮短為5分鐘，縫合釘約2周後自動脫落，術後患者疼痛度降低許多，因出血量少，在家也容易照護。

黃景榆主任提醒，不論是傳統或新式微創手術，術後皆須保持傷口乾燥至少3天，避免劇烈運動；術後1個月內不能有性生活，飲食正常即可；唯糖尿病患者須特別注意傷口感染問題。

(中時新聞網)