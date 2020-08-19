暑期一開始，徐同學每天早上六點半，就到高雄市立中芸國中，期待英文暑期班上課。他說，「去年來的同學，英文都變得很厲害，我也想要！」

中芸國中在「富齡開發有限公司」經費支助下，由致理科技大學教授陳超明講座團隊，號召高雄在地教師及8位來自全台各地大學的大學生，在這4個多禮拜內，以做中學的教學方式，跳脫以往制式教法，針對自然發音、單字、文法與故事書閱讀，進行魔鬼似的訓練。

中芸國中今年暑期舉行了第二年的「暑期英語密集工作坊」，秉持著「學會取代教完」的教學理念，帶領著24位六升七、七升八年級小朋友一起邁向成長的路程，並於今天舉行成果發表。

4周前，有近1／3同學，連26個英文字母都不認得，看到單字無法唸出，更不用說寫出短句。今天老師所給的指令都可以輕鬆做到，且利用課堂中所教的自然發音，慢慢地拼出單字，唸出句子。

其中，中芸國中徐同學，從一開始認識沒幾個字，到不只可以熟稔地唸出自己負責的台詞，還可協助、帶領同學一同排練，提醒台詞，在大學伴的鼓舞下，偷偷地掉下喜悅、不捨的眼淚。「我這次小考考95分呢！」很多學生驚訝自己都會了。

經過4周的課程，每個小朋友對於自己的進度幅度感到驚訝：小六升七年級的小朋友，在後測中，達到100％的小學能力指標，從6、70分進步到90幾分；七升八的同學也對於七年級的能力都達成了，全面消除了C級學生，其中還有三位達到A＋以上的成績。

中芸國中主任陳正宗表示：「看著孩子們到現在可以在查詢字典後，藉由自然發音規則，自己嘗試唸出小書內容，而且每天都早早就自動來學校等待上課，令人感動。」

高雄林園地區民進黨立委岱樺立委看到自己偏鄉小朋友的表現，激動不已：「偏鄉的小孩子更需要具備國際溝通能力，走出去！」

(中時 )