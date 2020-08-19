前高雄市長韓國瑜現身國民黨參選人李眉蓁選前之夜時，大聊「鵝蛋生子」，表示他建議李眉蓁吃「鵝蛋」，結果真的生了小孩，也笑說，「我的大女兒韓冰長的是鵝蛋臉」。而此議題更是掀起各界關注。對此，協助李眉蓁懷孕的高雄婦產科名醫郭鴻彰則透露，其實李眉蓁接下黨內徵召參選前，才剛流產。

韓國瑜說，過去三年每次把公事談完，李眉蓁就會嘆氣，好想再生幾個孩子，真的好喜歡小孩子，一定要再生，不過他結婚八年都生不出來，有人說去煮鵝蛋，蒸好吃吃看，老婆就懷孕，就告訴李眉蓁這方法，後來她說「我有蒸鵝蛋，已經吃了100多顆」。韓國瑜也笑說，「我的大女兒韓冰長的是鵝蛋臉」。

據《ETtoday新聞雲》報導，郭鴻彰大讚李眉蓁是「勇敢女性」，因她為了懷孕其實吃了不少苦頭，生下女兒後，有陸續進行人工受孕，但都未能成功，被徵召參選前，透過自然方式有懷孕，未料卻流產，為了求子，吃過很多的苦，讓人心疼。

然而，這次李眉蓁參選高雄市長失利，她則是感謝這段時間支持她的好友，對於外界揣測的種種敗選原因，會一肩扛起所有責任，是自己努力不夠，未來會多加檢討及改進。她也在臉書說，謝謝您們的支持，熱愛高雄的心永遠不變，每一票對她來說都是滿滿的能量，雖然時間很短暫，但眉蓁非常感謝每一位鼎力相助的好友們。

(中時新聞網)