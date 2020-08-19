消息傳開後，北方省前任首席部長瑪雅瓦蒂在社群媒體斥責，政府是不是應該做點什麼。(取自瑪雅瓦蒂Twitter))

1名13歲印度少女慘遭2名男子強暴後殺害，還將她眼珠挖出舌頭刺穿。(示意圖/達智影像)

13歲少女被2名男子強暴，立即被勒弊殺害，還將眼珠挖出舌頭刺穿。(取自Indian Express)

印度婦女受害強暴事件層出不窮。日前印度北方的拉基姆普爾，又發生一起13歲女孩慘遭先強暴後殺害事件，這名女孩先被2名男子輪流強暴後，再以勒弊的方式殺害，死後仍是不放過她，竟然還將女孩的兩眼珠子挖出，還將她的舌頭刺穿，如此氣憤的殺人案件，印度當地警方竟然只簡單的表示，女孩只是單純遭到殺害，沒有任何進一步的實際行動，讓人不禁思索印度當地婦女的人身安全，究竟何時才能獲得保障？

這起慘忍的先姦後殺案，女孩起先是被2名男子強暴，後以勒弊方式將其殺害，隨後再將女孩的眼珠子挖出，還將她的舌頭刺穿，如此慘爆的行為，當地印度警方竟以輕鬆謀殺兩字帶過。根據外電報導，被殺害的女孩父親說明，案發當時，他的女兒在早上10點獨自1人前往野外，隨然就無法再聯系上，父親擔憂因此請求村裡其他人共同尋找，最後在靠近尼泊爾邊境的田園裡發現女兒的屍體。

當地警察局長卻向媒體大眾簡單說明，女孩只是單純受侵犯後遭殺害，已經根據國家安全法，將兩名男子以謀殺、強暴罪名進行起訴。消息傳開後，北方省前任首席部長瑪雅瓦蒂在社群媒體斥責，羞辱、壓迫、強姦、以及謀殺等事件日漸嚴重，政府是不是應該做點什麼，讓這些情況能趕緊撫平。

(中時新聞網)