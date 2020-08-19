我駐日代表謝長廷接受日本《產經新聞》專訪時，針對香港國安法表示，要認識共產黨的本質，「台灣將成為下一個標的」。

謝長廷被問到「國安法的意圖為何？」時表示，「對於香港相繼追求民主化的抗議活動，中國強行越過『一國兩制』下的香港法體系，企圖打擊在香港的民主勢力。同時中在面對新冠肺炎疫情、大規模水患導致的經濟低迷以及內部權力鬥爭等狀況下，外界認為其乃共產黨的政治手段，為了讓人民的目光從國內的混亂局勢轉移」。

「港媒『蘋果日報』創辦人黎智英及民主活動家周庭8月10日相繼遭警方以涉嫌違反國安法逮捕，雖已獲保釋，但相信生活在民主社會的人士看到新聞照片，都會心酸憤慨」，「該國安法條文不僅適用香港人，也適用於不具香港永居權的人，企圖封殺不利共產黨的言論，甚至連海外也不放過。接下來不排除(習近平高層逼迫要接受一國兩制)的台灣將成為下一個目標」。

針對「台灣該如何因應？」之提問，謝長廷說，「在全球的民主國家中，普遍認為 (以制定國安法)破壞保證自1997年歸還50年內高度自治之『一國兩制』架構的中國，是『無法遵守國際規範的國家』，「台灣除已準備接納來自香港的移民外，並採取強化防衛力等對策，然而光憑像台灣、香港這樣的『受害者』來對抗是很難的，如果不借第3者之力，是防範不了的，故需日本及美國的支援」。

被問到對日本的期盼時，謝長廷表示，「有的人為了中國經商而對於政治三緘其口，但在中國，政治與經濟是無法切割的，若有人視而不見，等於間接地幫助了共產黨政權。應重新思考人權與法治的基本原則，認清共產黨的本質」。

「台灣與日本雖無外交關係，但盼能加緊擴大在防疫及防災等安全對策等非政治範疇的交流，日本是台灣的近鄰國家，萬一台灣一旦落入中國之手，日美都勢將與中國(地縁關係)直接對決」。

(中時新聞網)