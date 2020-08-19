FOCA福爾摩沙馬戲團作品《消逝之島》，帶觀眾在社子島邊走路，邊看表演。（FOCA福爾摩沙馬戲團提供）

FOCA福爾摩沙馬戲團平常在社子島駐點排練，並把在當地生活的故事，編創成作品《消逝之島》。（台北藝術節提供）

FOCA福爾摩沙馬戲團作品《消逝之島》的裝置由菲律賓藝術家理羅．紐打造。（FOCA福爾摩沙馬戲團提供）

台北市社子島近年面臨都更，居民也陸續遷出，在社子島長年駐點的FOCA福爾摩沙馬戲團，也預計在尋覓適合地點後搬遷。在離開之前，FOCA特別編創馬戲作品《消逝之島》，帶觀眾一路從社子島的戲台口開始，邊走路、邊看表演，終點為州美橋下。

導演李宗軒表示，社子島是一個平常被遺忘的地方，卻也是一個很有人情味的地方。相較於都會地區裡，鄰居不太交談的狀況，「社子島裡的外地人不多，因此時常有一種守望相助的感覺，在那裡駐點的日子，遇見很多可愛的人，像是賣油飯的阿嬤，會把沒賣完的油飯給我們吃，賣麵包的老闆，經常提醒我們要注意補充營養，這些點滴都很溫暖。」李宗軒表示，在大環境變化之下，未來這些風景會消失，但人情會是永遠的回憶，因此《消逝之島》可說是獻給社子島居民的禮物。

近期李宗軒和團隊參與了社子島的夜弄土地公活動，他表示，平常當地只有老人家和小孩居住，「但為了這個活動，年輕人都回來了，大夥兒一起抬轎子、放鞭炮，我問年輕人：你們不害怕嗎？但他們都回答我：土地公會保佑我們。這樣的凝聚力，令我感動。」

從夜弄土地公獲得創作靈感，這回《消逝之島》的看表演路線，就從節慶的起點戲台口開始，動作也從抬轎子，發展成特定的馬戲動作，李宗軒表示，由於當地有許多廢棄物，他們也就地取材，製作道具，「表演者手上拿的瓶子道具，則是運用當地的廢棄瓶子製作，和地方更融為一體。」

值得一提的是，因疫情未能來台欣賞演出的菲律賓藝術家理羅．紐（Leeroy New），同樣參與設計與創作，他使用具有彈性的玻璃纖維條，打造幾何造型的空間裝置和表演者的服裝。

李宗軒表示，這些玻璃纖維條很有彈性，能塞進小巷弄裡，「這也象徵社子島居民長年順應環境，用自己的方式適應變化、與空間共存的精神。」演出將於9月11日至13日，在社子島登場。

(中時 )