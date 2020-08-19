在二軍例行賽表現火燙的「大王」王柏融，今（19）日被排進火腿鬥士隊一軍先發打線，在對樂天金鷲隊之戰擔任第6棒、指定打擊，可惜4次上場打擊，球都穿不出內野防線，結果4打數槓龜，打擊率再下探0.086。

樂天今天由王牌投手涌井秀章先發，王柏融在2局下上場打擊，纏鬥7個球後擊出一壘滾地球形成雙殺打。5局下王柏融首先上場打擊，這次他第2球就出棒，打成投手滾地球出局。7局下一壘有隊友近藤健介，2人出局王柏融第4球打成二壘上空飛球被接殺，結束這半局的攻勢。

9局下樂天換宋家豪後援，被敲2支安打失1分，2出局後輪到王柏融上場打擊，球數1好2壞後，他揮棒打成投手前滾地球出局，也結束這場比賽。

今天火腿隊攻勢受到涌井秀章壓制，主投8局只被擊出4支零星安打，包含西川遙輝的陽春全壘打、失1分，另有3次三振、1次四壞球。打擊方面，樂天揮出13支安打，攻下12分，終場以12比2大勝火腿。涌井拿下第8勝（0敗），開季8連勝，自責分率2.21，暫居太平洋聯盟勝投、自責分率雙冠王。

(中時 )