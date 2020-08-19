美國財長穆努欽18日表示，兩黨的新一輪疫情紓困法案談判仍停滯不前，但隨著民主黨籍眾議院議長裴洛西擬提前復會討論郵政總局（USPS）業務改革爭議，紓困案可望恢復協商。

裴洛西呼籲眾議員提前結束休會返回華府，準備在本周復會討論立法阻止郵政總局進行業務改革，民主黨認為USPS的舉動是在阻撓郵寄投票，影響11月總統大選。

不過郵政總局局長德喬伊（Louis DeJoy）在民主黨施壓下，周二宣布暫停USPS業務改革，直到11月大選結束後再說。

穆努欽周二接受美媒CNBC專訪指出，屆時裴洛西或許有意願重啟紓困案協商。他表示：「裴洛西議長返回議場檢視郵政改革，期盼她有意願坐下來談。」

兩黨對新紓困案的規模和內容始終有歧異僵持不下，裴洛西18日退一步指出，願將5月眾院通過的3.5兆美元疫情紓困案經費砍到2兆美元。川普政府針對新紓困案金額設下1兆美元目標，但示意願提高。

每周加發600美元失業補助金到期後，川普總統繞過國會簽署行政命令，改為每周發放400美元失業補助，但聯邦政府只給300美元，其餘100美元由各州政府負擔。

各州可選擇是否參與，若需要補助金，須在9月10日之前向負責監督紓困的聯邦緊急事務管理局（FEMA）申請。

多州面臨財政吃緊困境之下，不是每州都願意自行負擔100美元失業補助。像紐約與紐澤西州州長表明，沒有財源額外支付100美元。

據勞工部長史卡利亞（Eugene Scalia）周二發布的聲明，聯邦政府已批准FEMA向亞利桑那、愛荷華、路易斯安那、新墨西哥、科羅拉多、密蘇里、猶他等7州，發放每周300美元失業補助金。

但獲聯邦政府同意資助300美元失業補助金的這7州當中，部分表示不確定何時能開始發放。

(工商 )