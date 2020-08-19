方慧蘭成加國首位女財長 21:192020/08/19 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大總理杜魯道18日宣布，任命副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）出任財政部長，接替與杜魯道鬧不合而於周一請辭的莫諾。52歲的方慧蘭記者出身，擔任外長期間負責《美加墨貿易協定》（USMCA）談判，是杜魯道相當信賴的盟友，她成為加國首位女性財長，同時也是接替杜魯道出任自由黨黨魁呼聲最高的人選。 (工商 ) #杜魯道 #方慧蘭 #加國 #財長 #接替 也許您會感興趣 推薦閱讀 衝47億 玉山銀H1財管手收 創新高 04:102020/08/19 金融．稅務 康友-KY投資人要組自救會 04:102020/08/19 證券．權證 零售財報大好 標普飛出新高 04:102020/08/19 全球財經 鬼門開也能補財庫「6大帶財星座」一路旺到年底 12:092020/08/19 運勢 政客愛用話術兩招 09:002020/08/19 好書 財報優預期 美科技基金發光 04:102020/08/19 投資理財 雲端夯 是方全年獲利戰新高 04:102020/08/19 證券．權證 北市校地拒借普渡 里長怒轟腦殘 04:102020/08/19 地方新聞 蔡總統育兒津貼增至5000元 幼教團體籲明年元旦一步到位 16:102020/08/19 政治 考察東沙島遭國防部喊卡 葉毓蘭「還原內幕」：很可笑 13:542020/08/19 政治 財經熱門新聞 德媒看對陸貿易戰：美國很難打贏 - 財經 川普新追殺令太強！精準打擊供應鏈弱點 華為手機遭掐死 - 財經 新台幣強勢 美元保單即將恢復正成長 - 財經 - 工商 可成退出蘋果手機鏈 - 財經要聞 - 工商時報 美股面臨最慘熊市 羅傑斯警告：最快明年來襲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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