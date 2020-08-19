加拿大總理杜魯道18日宣布，任命副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）出任財政部長，接替與杜魯道鬧不合而於周一請辭的莫諾。52歲的方慧蘭記者出身，擔任外長期間負責《美加墨貿易協定》（USMCA）談判，是杜魯道相當信賴的盟友，她成為加國首位女性財長，同時也是接替杜魯道出任自由黨黨魁呼聲最高的人選。

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