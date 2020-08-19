英國通膨升溫 但央行刺激腳步不停 21:192020/08/19 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國官方19日公布，7月消費者物價指數（CPI）月增0.4％，優於訪調分析師預期的持平無成長；年率從6月的年增0.6％升至1％；核心CPI年增率1.8％。摩根大通資產管理公司分析師指出，即便英國通膨升溫，但為了支撐經濟，英國央行不太可能因此停下擴大貨幣刺激的腳步。 (工商 ) #英國 #通膨 #腳步 #CPI #年增率 也許您會感興趣 推薦閱讀 人幣資產吸力強 外資搶布局 04:102020/08/19 產業財經 稼動率提升 新纖營運見曙光 04:102020/08/19 證券．權證 經理人看美股 牛氣正旺 04:102020/08/19 全球財經 聯發科好日子沒了 華為概念股殺聲隆隆 下個受惠者浮現 14:402020/08/19 財經 網通、半導體訂單旺 兆勁下半年營運邁大步 17:352020/08/19 財經 聯準會救疫情造成經濟衰退 將施行新通膨策略 00:032020/08/19 財經 保誠人壽 深耕兒童保護議題 04:102020/08/19 產業特刊 京東通知商家禁用申通發貨 快遞恐陷「貓狗大戰」 10:562020/08/19 兩岸 《電腦設備》H2營運動能轉強 廣錠再攻新高價 11:252020/08/19 財經 陸6月拋美債 規模近百億美元 04:102020/08/19 產業財經 財經熱門新聞 川普新追殺令太強！精準打擊供應鏈弱點 華為手機遭掐死 - 財經 可成退出蘋果手機鏈 - 財經要聞 - 工商時報 新台幣強勢 美元保單即將恢復正成長 - 財經 - 工商 德媒看對陸貿易戰：美國很難打贏 - 財經 錯殺聯發科？外資急護航 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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