英國官方19日公布，7月消費者物價指數（CPI）月增0.4％，優於訪調分析師預期的持平無成長；年率從6月的年增0.6％升至1％；核心CPI年增率1.8％。摩根大通資產管理公司分析師指出，即便英國通膨升溫，但為了支撐經濟，英國央行不太可能因此停下擴大貨幣刺激的腳步。

(工商 )