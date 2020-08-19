（第一銀行竹科分行遷址開幕，第一銀行總經理鄭美玲(前中)、副總經理洪惠卿(左三)、副總經理蔡淑慧(右三)、副總經理施志調(左二)與分行員工合影。圖／第一銀行提供）

第一銀行為提供客戶一個現代化、舒適及寬敞的營業空間，享受全方位的金融服務，特地為竹科分行另覓行舍並重新裝修，打造一個全新友善的金融環境，以實現「在地深耕，最佳服務」的承諾，並提供新竹市東區民眾專業金融服務，分行地址為新竹市東區慈雲路118號2樓及120號1、2樓。

8月18日喬遷開幕由第一銀行總經理鄭美玲率高階主管前往剪綵祝賀。

鄭美玲說，2020年面臨肆虐全球的新冠病毒疫情，第一銀行在配合政府推動防疫紓困等各項措施服務上表現卓越，以實際行動力挺中小及小微企業，服務廣大勞工朋友，陪伴客戶度過疫情難關，並持續提供企業振興之經濟動能，配合政府政策推出「兆元振興融資方案」，落實六大核心產業發展，協助企業國際鏈結布局，支持企業創新及升級轉型，以提升企業競爭力。

此外，第一銀行為響應政府「三好」、「一溫暖」的振興經濟措施，協助辦理振興三倍券兌付服務，並在各營業據點設置專櫃，提供專人解說，以簡易的方式讓商家快速兌領款項，貫徹提供「從簡、從優、從速」的金融服務理念。

深耕臺灣逾120年的第一銀行，秉持「跨躍新局．永續第一」的精神，在拓展業務版圖之餘，持續以實際行動落實在地關懷，以愛延續各項公益活動，更不遺餘力地在公司治理、環境永續、客戶關懷、員工照護及社會公益等面向，落實企業社會責任。

第一銀行未來將持續積極將實體分行改造升級，同時為提升客戶臨櫃體驗，建置雙語友善服務環境，增設無障礙ATM服務據點，提供更貼近客戶需求的全方位暖心金融服務，以落實普惠金融及貫徹「綠色金融第一品牌」之經營理念。

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