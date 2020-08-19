最新「2020施羅德全球投資人大調查」調查結果出爐。在今年受到新冠肺炎疫情攪局下，上半年市場震盪劇烈，經濟前景堪憂，卻似乎沒有打擊台灣投資人對未來報酬率的樂觀預期。施羅德調查發現，台灣投資人預期未來五年的平均年化報酬率，從去年的10.7％，躍升至今年的14％，為調查國家排名第四。其次，台灣投資人對未來12個月的收益預期，也同樣較去年上揚，達10.5％，高於全球以及亞洲。

另外，這次調查也看到，投資表現若在短期內下滑，台灣也有七成投資人不感到擔心或只是低度擔心，同樣高於全球（65％）與亞洲（63％），顯示台灣投資人樂觀程度高。即便如此，受新冠疫情影響，台灣人也變得更主動檢視自己的投資表現，疫情前有6％台灣人很少或不關心自己的投資，但在疫情發生後，所有投資人都開始關心投資狀況，至少一個月檢視一次的比例高達71％。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球32個國家、超過23,000位投資人調查。調查議題涵蓋投資人行為、退休、永續投資等等議題，為全球最具公信力之全球投資人大調查之一。

新冠肺炎終結了歷史上最長的全球經濟擴張期，開啟自1930年代大蕭條以來最嚴重的衰退，但「2020施羅德全球投資人大調查」卻發現，全球投資人對報酬率的樂觀程度不減反增。平均而言，今年全球投資人對未來五年平均年化報酬率的預期為10.9％，較前兩年都高（2018年9.9％、2019年10.7％）。

施羅德觀察，近年來股市表現強勁是支撐投資人持續樂觀的原因。台灣投資人更是如此，對未來五年的平均年化報酬率樂觀程度從去年的10.7％提升至14％，位於全球第四，僅次於美國、印尼、阿根廷，也比全球平均（10.9％）、亞洲平均（11.5％）高出許多。

而台灣投資人對未來12個月收益的預期，也比去年上揚，從9.1％增加到10.5％，比全球（8.8％）和亞洲（8.8％）都來得高，顯示台灣人的樂觀情緒並未受到新冠肺炎疫情影響。

施羅德投信總經理謝誠晃觀察，有這樣的報酬率預期或許有點不實際，但這可能也代表了投資人已經習慣見到股市與經濟脫鉤。

此外，在新冠疫情攪亂全球股市之下，台灣投資人的焦慮程度也比全球和亞洲都低。當被問到投資表現在短期內下滑時，會否感到擔心？回答低度／完全不感到擔心的台灣投資人達七成，高於全球（65％）、亞洲（63％）。

台灣投資人的樂觀程度同樣反映在其認為新冠肺炎對經濟的負面影響將持續多久。雖有73％的台灣投資人認為負面影響會持續6個月至兩年，但認為負面影響在兩年以上的台灣投資人僅有15％，低於全球（21％）與亞洲（20％）。

對此，謝誠晃認為，這可能與市場表現有關。2019年股債市蓬勃發展，今年遭逢衝擊，但部分市場快速反彈，也幫助投資人樂觀程度的提升。「市場表現好，投資人信心也比較足夠」。

特別是美國市場，今年納斯達克指數不斷創新高，該國投資人樂觀程度冠全球；台股加權指數也創下三十年來高點，也支持投資人樂觀情緒。

另一方面，雖然台灣投資人樂觀，但在疫情影響下也變得主動關心自己的投資表現。在新冠疫情爆發前，雖然有多達94％的台灣投資人會定期檢視投資表現，卻也有6％的投資人很少或幾乎不關注；然而在疫情爆發後，所有投資人都變得開始關心投資表現，有71％的投資人至少一個月會關心一次。

隨著關注投資表現而來的，是因應市場變化做出投資組合調整。調查顯示，在今年2～3月股市經歷大幅震盪期間，台灣有87％投資人因此調整投資組合，高於全球（78％）及亞洲（83％），其中有76％是調整投資組合的風險程度。

例如有62％的投資人將投資組合的「部分」或「絕大部分」轉為較低風險投資，亦有37％的投資人將投資組合的「部分」或「絕大部分」轉為現金。

值得注意的是，也有34％的投資人將投資組合的「部分」或「絕大部分」轉為較高風險投資。

謝誠晃表示，顯示有些投資人有「價值意識」，他們將2～3月的修正視為機會。

綜合這次的調查結果，謝誠晃提醒，股債市反彈幅度都高，未來上揚空間可能有限，投資人不應該從目前的樂觀情緒中、對未來抱有過度期待，當適度做好風險管理與規劃。

至於在收益預期部分，全球市場持續在超低利環境，收益目標也當考量實際的狀況，投資人如果要兼顧收益以及考量風險，複合型的環球收息債產品會是不錯的選擇，相信仍會是未來主流。

(工商 )