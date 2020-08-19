周蕙19日舉辦新歌〈彎彎的月光〉媒體見面會，小露香肩與纖腰的她，透露6年前因為吃素，蛋白質攝取不足，加上胃食道逆流，身體在壞掉邊緣，後來她看營養師調身體，在40歲生日送給自己的禮物就是到健身房去買教練課程，三年來體脂從30幾下降到24，希望在年底演唱會前下修到22。

除了變漂亮，周蕙也在新歌MV中展現曼妙舞姿，「我從來都沒有想過，自己會成為一個動感女歌手」，公司安排了3小時練舞課程，沒想到她40分鐘就學會，得意笑說：「欸！我天資聰穎。」不過對於服裝尺度，她則保守說，目前身材最滿意的部位是「小腿還行，手肘、手腕也不錯」。

她因疫情取消了8場演出，不過今年完成了一個人生願望，就是買孝親宅給媽媽，她5月剛搬新家，日前都在整理家裡。令她害怕的是，三天前的夜深，天花板上的儲藏櫃突然降下來，「我真的是全身雞皮疙瘩，想說，遙控器不是放在抽屜裡面嗎？」她拿遙控器把櫃子升上去，但櫃子瞬間又降下來，來回了3次，讓她頭皮發麻，對著櫃子說：「不要再跟我開玩笑，我等一下要睡覺，這個客廳留給你。」

問周蕙會不會希望有另一半可以求救？她笑回「萬一他比我更害怕怎麼辦？」其實她單身近10年，一直沒有桃花，她無奈說，是被唱片公司保護得太好，每次她一有機會和不錯對象聊天時，都因為要趕通告而被拉走，想脫離單身可能得靠朋友介紹，她也不排斥使用交友軟體。

她今記者會選在鬼門開的日子舉辦，她一點也不忌諱，笑說「我很開心耶，不管哪個空間的朋友都一起參與，這樣不是很熱鬧嗎？」周蕙將於11月28日在TICC舉辦「漫步月光下 Where, In the Moonlight台北演唱會」，門票21日在年代售票系統開賣。全新單曲〈彎彎的月光〉MV於20日在華研國際官方YouTube頻道首播。

周蕙今在記者會上展現健身成果，小露香肩和纖腰。（粘耿豪攝）

周蕙今在記者會上展現健身成果，小露香肩和纖腰。（粘耿豪攝）

周蕙今在記者會上展現甜美嗓音及純熟的歌唱技巧。（粘耿豪攝）

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