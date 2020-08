周蕙19日舉辦新歌〈彎彎的月光〉媒體見面會,小露香肩與纖腰的她,透露6年前因為吃素,蛋白質攝取不足,加上胃食道逆流,身體在壞掉邊緣,後來她看營養師調身體,在40歲生日送給自己的禮物就是到健身房去買教練課程,三年來體脂從30幾下降到24,希望在年底演唱會前下修到22。

除了變漂亮,周蕙也在新歌MV中展現曼妙舞姿,「我從來都沒有想過,自己會成為一個動感女歌手」,公司安排了3小時練舞課程,沒想到她40分鐘就學會,得意笑說:「欸!我天資聰穎。」不過對於服裝尺度,她則保守說,目前身材最滿意的部位是「小腿還行,手肘、手腕也不錯」。

她因疫情取消了8場演出,不過今年完成了一個人生願望,就是買孝親宅給媽媽,她5月剛搬新家,日前都在整理家裡。令她害怕的是,三天前的夜深,天花板上的儲藏櫃突然降下來,「我真的是全身雞皮疙瘩,想說,遙控器不是放在抽屜裡面嗎?」她拿遙控器把櫃子升上去,但櫃子瞬間又降下來,來回了3次,讓她頭皮發麻,對著櫃子說:「不要再跟我開玩笑,我等一下要睡覺,這個客廳留給你。」

問周蕙會不會希望有另一半可以求救?她笑回「萬一他比我更害怕怎麼辦?」其實她單身近10年,一直沒有桃花,她無奈說,是被唱片公司保護得太好,每次她一有機會和不錯對象聊天時,都因為要趕通告而被拉走,想脫離單身可能得靠朋友介紹,她也不排斥使用交友軟體。

她今記者會選在鬼門開的日子舉辦,她一點也不忌諱,笑說「我很開心耶,不管哪個空間的朋友都一起參與,這樣不是很熱鬧嗎?」周蕙將於11月28日在TICC舉辦「漫步月光下 Where, In the Moonlight台北演唱會」,門票21日在年代售票系統開賣。全新單曲〈彎彎的月光〉MV於20日在華研國際官方YouTube頻道首播。

周蕙今在記者會上展現健身成果,小露香肩和纖腰。(粘耿豪攝)

周蕙今在記者會上展現甜美嗓音及純熟的歌唱技巧。(粘耿豪攝)

(中時 )