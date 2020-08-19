現代人注重口腔健康，因此牙刷相關產品標榜的功能也越來越多，不少人會選擇電動牙刷，認為可以刷的比傳統牙刷更乾淨，但牙醫師曹皓崴卻表示，其實兩者一樣好，只是每個人適合的不同。

曹皓崴在臉書《打開嘴巴說亮話》中提到，假日如果到賣場選購電動牙刷時，經常會發現，銷售人員所解說的電動牙刷功能都已經超越了牙科的能力，他說，電動牙刷標榜了這麼多功能，主要還是擺在「刷牙」，其他的功能看看就好。

曹皓崴指出，電動牙刷使用時須要擺在正確的位置才能發揮作用，而電動牙刷要擺在牙齒跟牙齦的交界才是對的，且正確的刷牙方式是「輕刷久，兩顆兩顆慢慢刷」。

曹皓崴補充，刷頭也很重要，由於青少年時期牙齒剛萌發，建議可以用後端刷毛較長或者有交叉刷毛的會比較有幫助；而25歲之後，蛀牙率沒青少年時期高，反而牙周病開始起來，又牙周病是因為細菌的關係，因此刷毛、刷頭小的可以轉更多角度，刷得更仔細。

最後，曹皓崴說，其實兩種牙刷都不錯，只是使用過程不同，工具在手上，可以讓兩者得到一樣效能，只是要看你適合哪一種。

(中時新聞網)