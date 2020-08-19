2020年美國網球公開賽將於8月31日點燃戰火，台灣選手盧彥勳、謝淑薇、詹詠然、詹皓晴因為健康及疫情狀況決定不參加，不過男單世界排名第120名的莊吉生首度直接取得會內賽資格，已經抵達美國紐約備戰，他也透過臉書粉專報平安、分享當地舉辦比賽的情形。

莊吉生分享了自拍照、以及證件照、餐廳照等，他寫道：「很多人好奇，球季開打有沒有什麼防疫措施？我跟教練一抵達紐約機場就由專車送到飯店，到了飯店之後馬上進行快篩。快篩之後會給一個藍色的手環標註，接下來的24小時我們必須各自待在飯店房間等待結果～確定沒有感染之後才可以離開房間到球場登記練習！」

莊吉生透露自己新冠肺炎病毒篩檢過關後已經到球場練習兩次，在球場外他都有戴好口罩，要台灣球迷不用擔心，他並說：「球員餐廳也不像以往開放自由進出點餐，而是在安全社交距離下各自利用桌上的 QR Code 點餐，掃完球員證付款之後會有專人送餐！很開心賽季恢復，不過疫情期間仍然不能放鬆，我會好好照顧身體的 。」

美網單打籤表將於8月27日公布，雙打則是8月31日公開籤表，男單世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）、世界第6西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、女單美國名將小威廉絲（Serena Williams）、2018年美網女單冠軍大坂直美及今年澳網女單球后柯寧（Sofia Kenin）都會與賽。

(中時 )