日本超黨派議員組織「日華議員懇談會」19日在日本國會召開臨時大會，報告前總統李登輝弔唁團的訪台行程。團長森喜朗談疫情期間訪台的特殊經歷時說，行前先去醫院被硬生生地在鼻孔裡做了PCR病毒檢測等各種檢查，抵達台北後又被關在飛機內約2小時，檢疫人員叫他吐口水，又不是美食當前，最後吐了3、4次才勉強成功。

森喜朗在致詞時談到他任首相時李登輝想訪日，他力排眾議發放簽證給李登輝。安倍物色弔唁團團長時，原本考慮他的身體狀況不好，不好意思找他去，還是他主動說自己想去台灣的。

日本超黨派親台議員組織「日華議員懇談會」19日在日本國會召開臨時大會，報告前總統李登輝弔唁團的訪台行程。(黃菁菁攝)

日華懇會長古屋圭司被問到，「後李登輝時代，台日關係將如何變化？」時說，「無論是日本還是台灣的民調，對彼此的好感度都是壓倒性的高，我認為今後也不會改變。」至於美國派高官訪台，日本今後是否可能比照？，古屋回答，「我們當然想，但這不是議員能決定的，是政府決定的，但我認為日華懇有必要積極地推動。」

日華懇今後將致力推動有關台灣的哪些議題？古屋表示，「我們將全面支持台灣參加WHO（台灣爭取參加世界衛生大會WHA)。還有一個很重要的是香港問題，香港問題象徵的是自由、民主主義、基本人權、法治等，我們認為有共同想法的各國應該好好聯手合作。我今年1月為慶祝蔡英文總統當選訪台時也提及，美日台透過議員外交，針對這些主題定期舉辦議員論壇也是很有意義的，很可惜因為新冠肺炎疫情關係沒能實現，希望今後能實現此計畫。」

日華懇幹事長、安倍首相的胞弟岸信夫在報告時說，與蔡總統會面時，前首相森喜朗將刊載了蔡總統畫像的漫畫雜誌《Big Comic》送給蔡總統，在當地掀起很大的話題。在追悼會場時，森前首相的弔唁詞以及他講述與李登輝前總統之間的情感連繫是如此的不可取代，讓聽者動容。和家屬會面時，家屬們感謝安倍首相在第1時間予以慰問，也談了李前總統與日本的許多回憶。弔唁團從飛機降落到起飛，馬不停蹄的走完行程，大概停留了3個多小時。

我駐日代表謝長廷也受邀與會，他最後致贈日華懇300本由《產經新聞》出版的《李登輝秘錄》。

(中時新聞網)