近來兩岸蘋果供應鏈情勢發生劇烈變化，蘋果全球最大代工廠鴻海所掌握的絕對優勢也出現變化，加上蘋果近年來的獲利不斷提升，鴻海的盈利能力卻逐年下降。面對紅色供應鏈來勢洶洶，蘋果最大代工廠鴻海，面對客戶積極布局，創辦人郭台銘退休1年，但等待處理的問題依然堆積如山，董事長劉楊偉也不斷摸索替鴻海轉型強身之路。

蘋果全球第三大代工廠緯創宣布與強勢崛起的大陸蘋果代工廠立訊合作，以出售崑山廠等大陸廠區業務取得價值人民幣30億元、立訊約0.81％持股，蘋果第二大代工廠和碩也宣布收購旗下機殼廠鎧勝控股，加強競爭能力，甚至是供應蘋果手機的機殼大廠可成，將泰州廠出售給陸廠藍思科技，可成也將逐漸淡出蘋果供應鏈。

鴻海2020年第二季財報顯示，歸屬母公司稅後淨利跳增9.98倍，創下近5年來同期高點，每股盈餘（EPS）1.65元。但受到新冠肺炎疫情衝擊，鴻海累積上半年表現「3率3降」，歸屬母公司稅後淨利249.64億元、年減32.31％，創下同期新低紀錄，EPS上半年合計1.8元。

對於近期立訊積極搶攻蘋果訂單，加上緯創持股立訊合作，劉揚偉在法說會表示，自由競爭的市場增加新的競爭對手是很自然的事情，只要是良性競爭，對產業都有幫助。劉揚偉指出，鴻海在零組件布局、與客戶保持良好關係，有同業加入，他會拭目以待。

據《日經中文網》報導，市場認為立訊與緯創結盟後，仍有可能與已經私有化子公司鎧勝的和碩合作，鴻海生產蘋果iPhone約6成產能，若以上3家公司真的合作，也僅能分得4成。

報導指出，蘋果主導這一切，原本由台廠取得的蘋果產品訂單，逐步被擁有大量低廉人力成本的陸廠拿下，加上陸美對抗下，蘋果有意建立大陸與非大陸的供應鏈。在全球年產2億支蘋果手機的銷量當中，大陸占3000萬支，這些將著重在大陸生產基地，其中以立訊作為中心，鴻海在大陸市場的優勢將被瓦解。

至於原本的台廠，包括緯創、和碩以及鴻海，近年已經接受蘋果安排前往印度設廠製造蘋果手機，這樣一來避免美國政府對陸進口手機制裁，加上大陸人力成本近年的工資增加2倍以上，立訊等大陸本土代工廠有機會取得北京當局大量補助，這對蘋果來說是好事。

鴻海在2016年盈利能力達到頂峰，但在收購日本夏普、擴大投資後開始下滑，鴻海創辦人郭台銘在去年6月正式宣布退休後，由2007年應郭台銘邀請、曾為董事長特助、掌管鴻海半導體業務的S次集團總經理的劉揚偉，接任鴻海帝國的掌門人，郭台銘也在今年初稱讚劉揚偉表現，並逐漸消失在鴻海的公開場合，一來是宣告劉揚偉時代正式來臨，更是避免在陸美對抗下，可能帶來不必要的麻煩。

報導認為，郭台銘的經營作風是以當機立斷來形容，劉揚偉則是符合邏輯推進經營的形象，在紅色供應鏈來勢洶洶，加上鴻海前幾年擴大投資帶來的經營壓力，劉揚偉承受非常大的挑戰。

(中時新聞網)