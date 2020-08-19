鑑於新冠肺炎仍有諸多不確定性，香港旅遊發展局今天（8月19日）宣布，今年「香港美酒佳餚巡禮」將首次採線上形式進行。

香港旅發局主席彭耀佳表示，自從十多年前首次舉辦，香港美酒佳餚巡禮一直都是最受市民與遊客喜愛的年度盛事活動之一。儘管今年受到了疫情影響，但仍希望大家能持續享受香港獨有的飲食文化，同時在充滿挑戰的經濟環境中為香港餐飲業提供商機。而本次決定以線上型式舉辦，不僅能實現上述兩個目標，同時能兼顧考慮民眾健康和安全。

彭耀佳指出，線上版的香港美酒佳餚巡禮將致力重現過往歡樂的氣氛，並提供參與者由專家們精心策劃的獨家美酒和美食體驗。此外，使用虛擬型式的優點，是能將從以往僅有四天的活動延長至數周，不受時間和地域限制，讓更多人都能共襄盛舉。

香港旅遊發展局正在建立網路平台，將大部分巡禮活動集結在一站式平台舉行。參展的酒商也會專門為本次活動提供特別折扣與產品，讓參與者於線上逛展的同時也能購買產品。同時，也會邀請香港著名的美酒佳餚評論家、名廚和美酒專家匯聚於此，開設多場虛擬座談會及課程，分享美酒美食搭配的技巧與精采的線上烹飪示範。

香港年度盛會「香港美酒佳餚巡禮」，每年10月都會在中環海濱舉辦，遊客可以在繽紛璀璨的維多利亞港美景下，一次嚐盡世界各地的多樣佳釀及佳餚，這個活動也被《福布斯旅行者》（Forbes Traveler）譽為世界十大國際美食和美酒節之一。

(工商 )