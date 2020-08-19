今年夏季氣溫屢創新高，炎熱的天氣來杯手搖飲成了大家消暑解渴的良伴。一卡通公司攜手LINE Pay響應政府振興三倍券政策，自7月中起陸續推出各項LINE Pay Money消費優惠，包含全國指定商圈回饋6％起、指定連鎖咖啡8％、3C量販店家滿額10％回饋及民宿飯店筆筆10％回饋等活動，8月19日再宣布新一波的優惠，鎖定連鎖手搖飲店及速食炸雞披薩店，使用LINE Pay Money付款筆筆享LINE POINTS 6％點數回饋，希望在暑假末及開學季，持續為民眾及店家提供福利。

酷夏來點清涼冷飲下午茶，用LINE Pay就能天天享優惠。2020年9月30日前，民眾只要於指定連鎖手搖飲店及連鎖速食店使用LINE Pay並選擇LINE Pay Money付款，即享LINE POINTS 6％點數回饋。

一卡通表示，本波優惠活動集合全國知名連鎖店家，如萬波島嶼紅茶、烏弄Unocha、珍煮丹、老虎堂、水巷茶弄、叮哥茶飲、松本鮮奶茶、春芳號、心喜手工茶、布萊恩紅茶等知名連鎖手搖茶飲，及超人氣的炸雞披薩店像昌平炸雞王、十九甲雞排、達美樂披薩、拿坡里披薩/炸雞、頂呱呱、搖滾披薩、堤諾義式比薩等。

不論是上班族下午一起來杯清涼手搖飲、點個炸雞小點心當下午茶，振奮一下精神，或三五好友點個披薩炸雞飲料小聚一下聯絡感情，用LINE Pay付款超方便，免掏錢包現金免找零，一嗶就OK還能享優惠。

一卡通表示，為讓民眾體驗行動支付的便利性，除持續拓展使用通路便利民眾使用外，也會陸續針對不同使用場景推出優惠活動嘉惠民眾。

(工商 )