擅長設計精品汽車旅館的知名建築師游道生，至今操刀摩鐵作品高達百間、堪稱「摩鐵達人」。在事業有成後，因為愛樹，在卓蘭買下5公頃土地、搖身一變成為農場主人。游道生笑著說，原本只想退休後，有個可以回歸小時候農村純樸的居住環境，卻在三五好友要求下，決定將這塊福地打造為「橘舍三食」、與朋友們分享Glamping「豪華露營」的住宿體驗。

橘舍三食因地處壢西坪高地，自豪坐擁最美營火相伴的滿天星斗，同時讓訪客可以盡情享受如大自然拂袖的「卓蘭韻律涼風」。

親手打造橘舍三食的游道生，聊起橘舍三食的建築設計時表示，Lobby是用絲瓜棚打造的綠建築，搭配在李奧納多主演電影「戀戀情深」出現的Airstream百萬銀彈露營車，可說是時尚與環保的跨界設計，經常成為拍照打卡的焦點。

在遊客報到後，以舊實木保齡球道設計的Checkin櫃台、搖身變成DIY製作披薩的料理桌。游道生選用外銷美國的「Ovenplus無煙行動廚房」，平均3分鐘即可完成客人的手作比薩，罪惡的起司瀑布令人垂涎三尺。

山里廚房的重頭戲就是美式燒烤料理。在「Ovenplus」專利蝴蝶燃燒器的加持下，只要拿起手機簡單計時，上下空間10分鐘同時完成4塊A5和牛和焗烤馬鈴薯，連網友評選烤肉最難五顆星的烤香魚，都能皮脆完整、爆卵肉甜。親手體驗料理的過程中，完全沒有一絲油煙及閃燃現象，露營烤肉不僅不用灰頭土臉，還能搭配民宿準備特有的4029卓蘭蜜雪梨優雅上菜。

值得一提的是，為了打造愜意放鬆的氛圍，游道生在網路尋找靈感時，剛好看到「OvenPlus」的使用體驗，正好符合美式戶外廚房的設計理想。在參觀完工廠後，游道生和東湧董事長吳和臻相談甚歡，決定異業結盟一起打造這個夢幻園區，並導入外銷品牌「Lovinflame」的科技安全燭台及「Dyhot」熱水器，實現在涼爽的卓蘭韻律風中，在田園也能讓都市人享受浪漫燭光晚餐。

游道生身為溫泉飯店的董事長，特別注重旅客的沐浴體驗。一般在露營區只要有水擦澡就已是滿足，若有熱水洗澡簡直是奢華的享受。

游道生表示，過去露營區最擔心客人們同時間一起洗澡，以他多年在建築界及旅館設計經驗判斷，目前「橘舍三食」已換裝豪宅愛用的Dyhot熱水器，因為追溫速度快，品牌在眾多設計師口中有「熱水器中的超跑」之稱，外銷專利的熱交換技術，高效率提供園區源源不絕的熱水，讓客人可以盡情淋浴紓解一天疲累的身體。

(工商 )