彰化銀行主辦耀億工業公司五年期新臺幣10億元聯貸案已順利募集完成，於8月18日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠嫄代表聯貸銀行團與耀億工業董事長王昭仁完成簽約。

耀億工業在彰化和美鎮發跡逾45年，至今已成為全球線材供應領導廠商，本次是耀億工業成立以來首次籌組聯貸案，由彰化銀行擔任主辦暨管理銀行，其他聯貸銀行團成員包括臺灣銀行、華南銀行、永豐銀行、兆豐銀行、王道銀行及中國信託等合計共7家金融機構參與，最終獲銀行團超額認購達180％。

耀億工業長年專研各種專業用線的製造，其生產釣魚線、球拍線及工業用線等品質優異，受多家國際品牌大廠青睞，近年更擴展不織布製品等短纖事業並積極研發環保可回收材料產品，與宜家家居（IKEA）攜手合作開發多項居家類產品。

耀億工業透過精實產品開發製造實力及優質客戶服務，長年已與多家品牌客戶及通路建立夥伴關係，整體經營實績殷實，並持續掌握市場趨勢，投入資源，開發新產品、新市場、新應用及新客戶，為未來營運成長動能奠下基礎。

(工商 )