活化資產，中纖（1718）公告出售位在雲林縣斗六市科加段的6筆土地，交易總額36.44億元，預估處分利益27.42億元；相對162.14億元股本，每股獲利貢獻1.69元。

中纖受制新冠疫情與EG供過於求，壓抑市況影響，上半年淨損6.99億元，每股虧損0.54元；伴隨資產處分利益入帳，營運可望轉虧為盈。

中纖表示，此次出售斗六市6筆土地總面積約6萬坪，每坪出售單價6萬元。因目前閒置中，且為早年取得，成本低，處分利益較佳。

伴隨油價回升，亞洲石化廠邁入密集歲休時點，支撐EG行情回穩走堅，7月每噸價格420美元，推進至450美元；相對原料乙烯價格趨緩，利差有所改善、提振。

中纖董事長王貴賢指出，今年EG全球需求約增加108萬噸，但推估新增產能高達670萬噸，供過於求狀態將使EG價格持續承壓；尤其，新增產能多集中於原為EG最大進口國的大陸，勢必壓縮台廠EG銷售空間。今年營運關鍵就是看原料乙烯價格跌多兇。

今年美國頁岩氣生產的低價乙烯將大量開出，預期將壓低乙烯售價；若乙烯價跌，有助廠商成本減壓，擴大利差空間。

此外，強化收益結構，中纖今年將部分產品線積極進行「差異化」，如HIGH COUNT高條數加工絲、環保紗等，並延續多元化發展，轉投資台中商銀、從事非離子界面活性劑EOD（環氧乙烷衍生物）的磐亞等，增添發展能量。

(工商 )