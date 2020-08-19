顏莉敏指出，希望能夠透過本此研討會，提供更多想法及交流。（台中市議會副議長顏莉敏服務處提供）

顏寬恒（中）深感偏鄉小學校的困境、亟須透過多元及特色教學來突破；希能夠透過研討會，提供更多想法及交流。（台中市議會副議長顏莉敏服務處提供）

台中市議會副議長顏莉敏、前立委顏寬恒服務處主辦，台中市政府教育局、龍井區龍港國小及沙鹿區沙鹿國中共同協辦的「國民小學特色課程發展」及「偏鄉小學發展特色學校」研討會，19日於沙鹿區沙鹿國中舉行。顏莉敏及顏寬恒深感偏鄉小學校的困境、亟須透過多元及特色教學來突破；希能夠透過研討會，提供更多想法及交流。

顏莉敏表示，因日前受邀參加龍井區龍港國小「逐格動畫」成果發表會，知道龍港國小雖然學生人數不過百人，僅有六個班級，且位處偏遠，是一所偏鄉的小學校，但在逐格動畫領域的表現十分傑出，多次參加競賽、也屢屢獲獎，只要學校參與競賽，陳濱興校長與全體師生無不是全校總動員，為了學校的榮譽努力。

顏莉敏指出，該服務處特舉辦「國民小學特色課程發展」及「偏鄉小學發展特色學校」研討會，邀請台中市政府教育局及各小學進行觀摩交流，並邀靜宜大學資訊傳播工程學系系主任劉國有教授點評指導；吸引上百位的國小校長、主任和老師參與活動，希望能夠透過本此研討會，提供更多想法及交流。

教育局副局長方炳坤十分支持本次活動，全程在場參與；靜宜大學資訊傳播工程學系主任劉國有教授，更於講評時給予龍港國小的師生最高的肯定，表示作品幾乎不輸給大學生。

顏莉敏及顏寬恒會中也自掏腰包，提供獎學金給龍港國小的孩子們，鼓勵他們未來也要抱持著這份熱忱與經驗，繼續讓龍港國小發揚光大；更感謝沙鹿國中王秀如校長支持這個活動，提供完善的影音設備讓本次研討會圓滿結束。

(中時 )