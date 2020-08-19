聞名於世的卡拉什尼柯夫企業(Kalashnikov Concern)，最近發布了AK-19型突擊步槍，它在外觀上仍然帶有明顯的AK家族形象，不過奇特的是，它的口徑採用5.56公釐，與北約標準彈完全相同。

防衛部落格(Defense Blog)報導，卡拉什尼柯夫企業簡稱AK，最早也是最著名的AK-47就是該槍系的第一代，之後AKM、AK-74都是在原有基礎上稍微改變，外型一直都很相似，不過AK-74突擊步槍的子彈，使用了較小的5.45×39mm子彈，取代了AK-47以來的7.62×39mm子彈，這樣的修正可以使步兵的攜帶量更大。

‘Kalaşnikov’dan yeni piyade tüfeği: AK-19

21世紀之後，AK企業又推出好幾種突擊步槍，不過沒有得到俄國軍方的訂單，一直到2018年，俄羅斯國防部終於指定下一代的單兵戰鬥步槍，是AK-12和AK-15，用以要取代使用40年的AK-74。

AK-12的子彈仍是上述說的5.45公釐，不過它也有7.62版本。但是在今年，AK又提出AK-19，可容納北約的5.56毫米彈藥，原因不太清楚，可能是爭取使用這型口徑子彈的國際市場。

新一代AK步槍的改良，主要是跟上國際流行腳步，改用輕型伸縮式槍托，具有更強的人體工程學性，另外槍上有戰術導軌，可安裝瞄準鏡與其他配件。

新的AK-19突擊步槍，將於8月23日至29日，在俄羅斯陸軍2020年國際軍械展覽會上與公眾見面，卡拉什尼科夫集團有示範中心。

(中時新聞網)