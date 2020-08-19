疫情再度升溫，中央防疫指揮中心宣布8大場所強制戴口罩，桃園也將於24日開始取締，口罩再度「一罩難求」，排隊人龍再起，不分藍綠議員19日都為民發難，直呼：「超難買！」不是缺貨就是1片破10元，要求法務局徹查，法務局長周春櫻坦言回歸市場機制後價格不一，若有不法或哄抬可向消保官申訴。

民進黨議員陳治文說，目前市面上口罩「一罩難求」，不是缺貨或就是售價1片超過10元以上，起跳就是實名制口罩時的兩倍價，懷疑業者有集體哄抬物價嫌疑。

「2個口罩120元，漂亮到我也很心痛，但有無防疫功能誰知道？」國民黨籍議員黃婉如說，市面上口罩「百花齊放」，花色款式多樣，但價錢就是比別人高，直言防疫視同作戰，口罩不該變成互相比美的商品，要求消保官主動出擊了解。

周春櫻坦言，中央解禁後已回歸市場價機制，市售口罩廠牌、型號不同，售價也不一，若藥局或一般銷售點有意圖抬高價格、沒有正當理由囤積不銷售，民眾都能投訴消保官，法務局也會持續到各大賣場查核，也和桃檢民生小組密切聯繫，違者會送辦，至今陸續移送10件公平交易委員會查處、1件給桃園地檢署。

消保官日前訪查市面上口罩銷售情形，訪查家樂福中壢店、全聯內壢長春店、桃園愛買、屈臣氏縣府店、全家超商市府店及統一超商新桃府店等6家店共9款口罩，有的5片79元、7片79元、30片199元，都尚有存貨，另也查到50片250元的口罩，因價格與實名制口罩相同，稽查當天已售完，且店家表示不確定進貨日期。

周春櫻強調，一般醫用口罩及外科手術口罩仍屬刑法第251條第1項第3款經行政院公告之生活必需用品，不得有囤積居奇哄抬物價行為，業者也不得有合意或共同調漲口罩價格等聯合行為。若發現有哄抬口罩價格情形，將移檢警機關或公平交易委員會查處。民眾若有消費問題，可撥打消費者服務專線1950諮詢。

(中時 )