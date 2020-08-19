柯以柔因廚師老公郭宗坤捲入桃色風波，2018年委託知名律師賴芳玉向法院訴請離婚，她19日透過律師發聲明，點出對郭宗坤汐止房產執行查封的關鍵原因，「郭宗坤先生自107年2月起即停止支付子女扶養費，並在一審期間將房屋設定高額抵押給其母親，疑有脫產之嫌，柯以柔小姐僅就郭宗坤先生逾越婚姻忠誠之損害賠償40萬進行假執行程序。」對此郭宗坤解釋，他2019年3月因心臟病一度病危，當時由於存活率只有百分之十，所以才設定給家人。

郭宗坤18日對於柯以柔提出他已2年半沒撫養小孩，強調在婚姻中兩人有開共同戶頭，幾年累積下來超過800萬，扶養3個小孩絕對不是問題，只是控管者是柯以柔。對郭的此番說法，女方密友19日透露，「兩人確實有共同戶頭，從結婚到打離婚官司前，每月都有放一筆費用進去，6年婚姻算下來，確實如郭先生所言數字，但是一家五口平常沒有花費嗎？每個月家裡的保母費、小朋友學費、保險，甚至家中裝潢都是從這個戶頭支出」。

被質疑有脫產之嫌，郭宗坤反擊，「要說脫產的話，她之前要求我簽財產分離書才是吧！簽完之後媒體就開始捕風捉影（指他陷入桃色風波），感覺對方是在做新聞。」他指出有天柯請他簽財產分離書，簽完沒多久就鬧出婚變事件，而且被查封的房子是他婚後第一年買下的，「本來想一起住，她覺得太小，所以買了另外大間的，我們一起住，她那時候不讓外面的人知道我們多買這間房子，這間房子是在財產分離書之外的東西吧。」他強調，「這是我獨力購買、繳貸款，跟她沒關係。」

郭宗坤認為自己忍耐2、3年，若再保持靜默，外界對自己的誤解會更深，「每個月有6天時間小孩在我這裡，照顧小孩的費用我也沒算啊，我們就住在同社區。」他認為與柯最大的問題，是兩人在工作與家庭觀的分歧，「我喜歡簡單的工作，當廚師很單純，她喜歡上媒體有較多收入。」他認為小孩在柯的直播入鏡，也讓他倍感壓力，「我比較保護小孩，她覺得要賺錢，我覺得不是很好，我們個性都強，所以溝通出現問題」。柯以柔則為了保護3個小孩，不願為此事再多做回應。

(中時 )