台灣正加速朝「超高齡社會」邁進。根據內政部統計，我國扶老比再創新高，6月扶老比來到21.88％，即平均每4.5工作人口要扶養一名老人，老化指數也續改寫過去紀錄，達123.7％。這意味著，面對人口老化的結構性問題，提前準備退休理財的急迫性與重要性又再向前逼近一步。

華南銀行表示，樂活退休是每個人在任何年紀都無法逃避的課題，隨著扶老比持續攀升，更凸顯及早準備的急迫性。不論是青年、壯年或樂齡世代，都有其人生階段目標；從過往服務客戶經驗中也發現，依照不同年齡世代和各階段需求，包含購車、結婚、購屋、子女教育、退休，只要登入華南銀行網路銀行，即能免費設置專屬圓夢錢包目標理財帳戶，彈性滿足不同人生階段需求。

為達到理財目標，慎選投資標的更顯重要，受惠於美國聯準會（Fed）及主要央行紛紛以降息、量化寬鬆（QE）等政策，積極向市場注入流動性以支撐經濟，新興債的投資機會也再次浮現。

華南銀行攜手安聯投信、組合基金市占率第一的投資團隊，在盛夏推出安聯新興債券收益組合基金，先依新興債各券種的趨勢調整布局比例、再由相對應的基金類別中挑選最適合目前策略的基金，在資產配置及基金挑選上為投資人雙重把關，希望藉由組合基金、多元券種一起包的方式，靈活配置，提前瞄準「新興疫外」契機，以期推廣國人長期投資、倡議提早準備退休，助人圓夢、滿足不同人生階段需求。

(工商 )