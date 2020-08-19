球星林書豪預計9月來台定居，為了辦理定居事宜，林書豪父親林繼明下午拜會內政部長徐國勇，徐國勇表達樂觀其成，也希望林書豪回台可以帶動運動風氣。

林繼明下午在議員鍾小平陪同下拜會徐國勇，徐國勇提及，林書豪的父母都是台灣人，長大後出國留學，所以林書豪當然也是台灣人，林書豪能回來台灣，他很樂觀其成。

林書豪在美國及對岸的籃壇都有傑出表現，徐國勇在會面時也說，希望林書豪若回來台灣，可以帶動台灣運動風氣。

林書豪確定入中華民國籍 9月來台申辦高專人才定居

內政部證實，球星林書豪將入籍中華民國籍，目前正由移民署辦理後續事宜，林書豪可能會以其在籃壇傑出表現，「高專人才」方式申辦來台定居。

內政部表示，核發護照為外交部權責。而針對林書豪的「無戶籍國民」部分，內政部則說，無戶籍國民取得護照後，可向內政部申請單（多）次入出境許可證，內政部將按規定辦理後核發。另無戶籍國民未來若提出居留／定居申請，內政部也同樣按規定協助辦理。

知情人士說，林書豪所需證件中，已取得無戶籍護照與入境許可證件，有可能9月入境，因其在國際籃壇傑出表現，可能符合高級專業人才要件，移民署將依規定提審查會審查後，協助林書豪在台定居設籍。

(中時 )